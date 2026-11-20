Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc được hướng dẫn sử dụng hệ thống nước nóng trong mùa đông

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc là một trong các trường nội trú liên cấp được tỉnh xây dựng trong giai đoạn 1.

Năm học 2026 - 2027, toàn trường có 984 học sinh với 30 lớp, trong đó cấp tiểu học có 325 học sinh, cấp THCS có 659 học sinh. Học sinh theo học tại trường trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi. Trong đó, nhiều em ở bậc tiểu học còn nhỏ, lần đầu xa gia đình để học tập, sinh hoạt nội trú nên nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho các em, nhất là khi thời tiết chuyển rét.

Cô Hoàng Thị Mừng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc cho biết: Do cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, việc bố trí học sinh nội trú hiện được nhà trường thực hiện theo từng giai đoạn. Theo đó, hiện nay 125 học sinh tiểu học được bố trí học và ở nội trú tại điểm trường mới; 275 học sinh THCS đang sinh hoạt nội trú tại 2 trường học cũ. Trước dự báo không khí lạnh tăng cường, nhà trường chủ động rà soát điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, chuẩn bị các phương án giữ ấm cho học sinh. Nhà trường cấp phát chăn ấm, đệm và hướng dẫn học sinh sử dụng các thiết bị điện, hệ thống nước nóng phục vụ sinh hoạt.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Khuất Xá, các thầy cô cũng luôn quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe cho học sinh nội trú, nhất là khi thời tiết chuyển rét. Năm học 2026 - 2027, trường có gần 1.200 học sinh với 36 lớp. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức cho hơn 1.000 học sinh ở nội trú.

Ông Chu Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Khuất Xá cho biết: Trường nội trú liên cấp mới đi vào hoạt động, trong đó có nhiều em ở bậc tiểu học, còn nhỏ tuổi, phải sống xa gia đình. Vì vậy, việc đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và sức khỏe cho các em được đặc biệt quan tâm. Theo đó, UBND xã thường xuyên nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học cũng như công tác chăm sóc sức khoẻ cho học sinh. Trước dự báo không khí lạnh tăng cường, UBND xã chỉ đạo nhà trường rà soát điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, chủ động giữ ấm cho học sinh; đồng thời phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn theo dõi, hướng dẫn phòng, chống các bệnh thường gặp trong mùa lạnh.

Được biết, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đi vào hoạt động với 138 lớp, 4.629 học sinh. Phần lớn các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, lần đầu xa gia đình làm quen với nếp sinh hoạt tập trung. Theo dự báo, từ ngày 18/11, không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết chuyển rét, nhiệt độ có thể giảm xuống còn 11 - 13°C, vùng núi có nơi rét đậm. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ dạy và học, việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt và sức khỏe cho học sinh cũng được các nhà trường quan tâm.

Anh Hoàng Văn Tâm, thôn Nà Nưa, xã Quốc Khánh cho biết: Con tôi hiện học lớp 1. Năm học này, cháu được bố trí ở nội trú tại ngôi trường mới khang trang, gia đình rất phấn khởi. Lần đầu xa nhà, cháu còn bỡ ngỡ nhưng được thầy cô quan tâm, hướng dẫn nên cháu dần thích nghi. Hiện nhà trường cũng chuẩn bị chăn ấm, đệm, nước nóng phục vụ sinh hoạt; thường xuyên nhắc nhở các con giữ ấm, theo dõi sức khỏe và chăm sóc khi các con ốm, sốt nên gia đình cũng yên tâm.

Cùng với điều kiện ăn, ở, các trường còn chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn, xây dựng thực đơn phù hợp lứa tuổi, bảo đảm dinh dưỡng; ưu tiên thức ăn nóng trong những ngày trời lạnh. Nhà trường chú trọng kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình sơ chế, chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Em Hoàng Thị Chi, học sinh lớp 5A1, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc chia sẻ: Ở trường, chúng em được thầy cô dạy học, hướng dẫn ôn bài và rèn luyện nền nếp trong học tập, sinh hoạt hằng ngày. Thầy cô còn nhắc chúng em giữ gìn vệ sinh, ăn uống đúng giờ, mặc đủ ấm khi trời lạnh để bảo vệ sức khỏe. Khi có bạn bị ốm, thầy cô đều quan tâm, hỏi han và chăm sóc. Dần dần em quen với nếp sinh hoạt nội trú, có thêm nhiều bạn bè cùng học tập, vui chơi nên cũng bớt nhớ nhà hơn.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, các trường nội trú liên cấp tiếp tục chú trọng bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo vệ sức khỏe học sinh, nhất là trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Qua đó, giúp các em thích nghi với môi trường nội trú, yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.