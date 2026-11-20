Sáng 20-11, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Ông Lưu Xuân Hải - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp và các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên của nhà trường tham dự.

Ông Lưu Xuân Hải và các đại biểu tham dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

Tại chương trình, lãnh đạo trường đọc thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ôn lại truyền thống tốt đẹp của nghề nhà giáo trong sự nghiệp “trồng người”; đồng thời định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang không ngừng phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Khánh Hòa nói riêng, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung. Với quy mô đào tạo trên 3.000 sinh viên, hằng năm, trường cung cấp hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp giỏi về kiến thức, thành thạo về tay nghề cho các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, resort từ 4 đến 5 sao tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ. Trường hiện đào tạo 11 chuyên ngành hệ cao đẳng, trong đó có 7 chuyên ngành trọng điểm quốc tế chuyên sâu về du lịch, 4 chuyên ngành cấp độ quốc gia; 11 ngành trình độ trung cấp; 15 nghiệp vụ sơ cấp phục vụ trong các doanh nghiệp du lịch.

Ông Lưu Xuân Hải tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Lưu Xuân Hải ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho tỉnh Khánh Hòa, khu vực và trong cả nước. Trong thời gian tới, trường cần tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác quản lý và nghiên cứu khoa học; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng trong cán bộ, viên chức và sinh viên; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới…

Lãnh đạo nhà trường nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho trường với thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026 của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng kỷ niệm chương cho 5 cá nhân “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch”.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tặng hoa tri ân thế hệ cán bộ quản lý qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.