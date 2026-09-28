Chi bộ tốt - Đảng mạnh, dân tin

Nghị quyết sát cơ sở

“Chi bộ 4 tốt” được xác định với 4 nội dung: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt. Đây vừa là những tiêu chí cụ thể để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, vừa là yêu cầu đặt ra trong đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cuộc sống.

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ thôn Đồng Khê, tháng 9/2026, tập trung bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Tại Chi bộ thôn Đồng Khê, việc xây dựng “Chi bộ 4 tốt” được bắt đầu từ những vấn đề rất cụ thể của thôn.

Trong các buổi sinh hoạt, nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân được đưa ra bàn bạc dân chủ, thống nhất giải pháp và phân công trách nhiệm rõ ràng. Nghị quyết của chi bộ vì thế không dừng ở mục tiêu chung mà được cụ thể hóa thành từng phần việc, từng nhiệm vụ.

Đảng viên Nguyễn Văn Tuyên chia sẻ: “Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, đảng viên đều chuẩn bị kỹ nội dung trước mỗi kỳ họp. Những vấn đề thiết thực như chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo cho thiếu nhi đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất cách làm để triển khai hiệu quả”.

Đảng viên Nguyễn Văn Tuyên phát biểu tại buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ thôn Đồng Khê.

Ông Trần Văn Hường - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Khê (người đeo kính) trao đổi với các đảng viên trong chi bộ.

Theo ông Trần Văn Hường, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Khê, muốn xây dựng "Chi bộ 4 tốt" thực chất, hiệu quả, trước hết phải bắt đầu từ những việc dân cần, dân mong và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở cơ sở. Từ làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang cảnh quan, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Khi nghị quyết được cụ thể hóa thành từng phần việc, giao rõ trách nhiệm cho từng đảng viên và có sự tham gia giám sát của Nhân dân, vai trò lãnh đạo của chi bộ sẽ được thể hiện rõ hơn.

Người dân thôn Đồng Khê quét dọn, vệ sinh môi trường đường thôn.

Từ cách làm đó, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên; dân chủ trong sinh hoạt được phát huy; các nhiệm vụ về xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển sản xuất trong thôn đều có chuyển biến rõ nét.

Hiện thôn có 2 đoạn đường tự quản, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo. Những kết quả ấy cho thấy nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi bắt đầu từ những việc sát dân, sát thực tiễn.

Đảng viên đi trước, Nhân dân làm theo

Tại Chi bộ Suối Bu, tiêu chí “cán bộ, đảng viên tốt” được xác định là yếu tố quan trọng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Với 71 đảng viên, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, chi bộ chú trọng phát huy tinh thần nêu gương, nói đi đôi với làm, gần dân, sát cơ sở; qua đó cùng Nhân dân tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Nhiều đảng viên đã tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả quỹ đất để phát triển các mô hình sản xuất phù hợp như trồng quế, tre măng Bát độ, chè, sa nhân và chăn nuôi đại gia súc.

Từ hiệu quả thực tế của những mô hình do đảng viên thực hiện, người dân có thêm niềm tin để học tập, làm theo.

Anh Mùa A Cang (ngoài cùng, bên phải) giới thiệu kỹ thuật trồng quế cho cán bộ thôn Suối Bu và hộ nghèo của thôn.

Anh Mùa A Cang là một trong những đảng viên tiêu biểu. Từ những diện tích rừng kém hiệu quả, gia đình anh mạnh dạn chuyển sang trồng quế và tre măng Bát độ.

“Hiện gia đình tôi có 3 ha quế, hơn 200 gốc tre măng Bát độ, tổng thu nhập mỗi năm khoảng 150 triệu đồng. Khi kinh tế ổn định hơn, tôi chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây giống quế, tre măng Bát độ cho những hộ còn khó khăn để cùng phát triển” - anh Mùa A Cang cho biết.

Không chỉ anh Cang, Chi bộ Suối Bu hiện có hơn 10 đảng viên xây dựng được mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhiều người còn tích cực trao đổi cách làm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ các hộ dân trong thôn cùng phát triển sản xuất, tiêu biểu như các anh Mùa A Trang, Mùa A Trinh, Vàng A Sính...

Bí thư Chi bộ thôn Suối Bu dẫn các hộ nghèo của thôn thăm mô hình chăn nuôi trâu bò ﻿của hộ anh Vàng A Sính.

Từ sự tiên phong của đảng viên, phong trào phát triển sản xuất ở Suối Bu từng bước lan tỏa. Toàn thôn hiện có khoảng 20 ha tre măng Bát độ, 100 ha quế, 10 ha sa nhân; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,23%.

Từ chi bộ tốt đến Đảng bộ mạnh

Đảng bộ xã Văn Chấn hiện có 20 chi bộ thôn với gần 1.500 đảng viên. Từ yêu cầu xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, từng tiêu chí được cụ thể hóa vào nhiệm vụ của mỗi chi bộ, gắn với những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở. Sinh hoạt chi bộ vì thế không chỉ đổi mới về nội dung, cách làm mà ngày càng hướng nhiều hơn đến những việc Nhân dân quan tâm.

Điều đáng chú ý là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng được thể hiện rõ qua những phần việc cụ thể ở từng địa bàn. Khi nghị quyết được đưa vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực, sức mạnh của tổ chức đảng được chuyển hóa thành sức mạnh cộng đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,63%.

Đồng chí Hoàng Thị Huế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Chấn (thứ 2 từ phải sang) cùng các đoàn thể thăm mô hình kinh tế tiêu biểu, định hướng nhân rộng cách làm hiệu quả ﻿trong Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Thị Huế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Chấn, cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục xây dựng “Chi bộ 4 tốt” gắn với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tăng cường kiểm tra, đánh giá thực chất từng tiêu chí, nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Từ những phần việc cụ thể ở cơ sở, vai trò hạt nhân của chi bộ và tinh thần nêu gương của đảng viên ngày càng được khẳng định. Khi nghị quyết đi vào cuộc sống, niềm tin và sự đồng thuận của người dân càng được khơi dậy, tạo thêm động lực để Văn Chấn phát triển bền vững.