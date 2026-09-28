Kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 229-QĐNS/TW ngày 11/7/2026 của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra, giám sát tập trung vào 4 nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; kết quả thực hiện các khâu của công tác cán bộ; việc quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2.

Đoàn đã trực tiếp làm việc tại 7 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương; từng bước hoàn thiện quy định về các khâu của công tác cán bộ.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh Tuyên Quang đã sắp xếp, giảm từ 330 xuống còn 124 đơn vị hành chính cấp xã. Đảng bộ tỉnh hiện có 128 đảng bộ trực thuộc, 1.806 tổ chức cơ sở đảng với 139.250 đảng viên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Tỉnh đã ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ; 100% xã, phường ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ phù hợp với thực tiễn. Toàn tỉnh có 1.636 lượt cán bộ được phê duyệt quy hoạch; điều động, luân chuyển 58 lượt cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý; điều động 127 cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã và luân chuyển 185 cán bộ, công chức giữa các xã, phường.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn đề nghị tỉnh chuyển từ “ban hành để triển khai” sang “tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất”; từ khắc phục từng vụ việc sang khắc phục nguyên nhân có tính hệ thống; từ quản lý cán bộ chủ yếu bằng hồ sơ, quy trình sang quản lý dựa trên dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trước mắt, Tuyên Quang cần hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ; chấn chỉnh quy trình quy hoạch, bổ nhiệm; củng cố nguồn cán bộ cấp xã; hoàn thành số hóa, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cảm ơn Đoàn kiểm tra, giám sát đã làm việc trách nhiệm, khách quan, chỉ rõ những kết quả và hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ông Hầu A Lềnh cho biết: Tuyên Quang đang thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, nhất là sau hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của Trung ương và các ban, bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết đánh giá Tuyên Quang có nhiều ưu điểm, trong đó Đảng bộ tỉnh giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương. Công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ cơ bản chặt chẽ; đánh giá cán bộ đã có chuyển biến từ định tính sang định lượng, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bố trí, sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn vấn đề cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Tuyên Quang thực hiện công tác cán bộ theo quy trình khép kín, từ xác định nhu cầu, đào tạo, tạo nguồn, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và đánh giá. Việc đánh giá cán bộ phải thực chất, khách quan, rõ ràng, gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Tỉnh Tuyên Quang cần nhanh chóng đưa phần mềm quản lý cán bộ vào sử dụng, từng bước chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả công việc; rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ cấp xã theo vị trí việc làm; quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ công nghệ thông tin.

Đồng thời, Tuyên Quang cần tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tháo gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số và cụ thể hóa các kết luận kiểm tra, giám sát thành nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.