Diễn đàn 'Sơn La đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị mới'

Diễn đàn chính sách cấp tỉnh "Sơn La đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị mới".

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi, chia sẻ nội dung về “Nguồn lực – Điểm nghẽn – Giải pháp và cam kết hành động”; phân tích, nhận diện và đề xuất phương thức huy động, kết nối các nguồn lực sẵn có của tỉnh, từ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đội ngũ chuyên gia đến hạ tầng, chính sách và mạng lưới hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Các chuyên gia trao đổi tại diễn đàn.

Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, điểm nghẽn ảnh hưởng đến quá trình đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp tăng cường liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các kết quả khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Với định hướng đưa các sáng kiến đổi mới sáng tạo vào sản xuất và đời sống, diễn đàn là không gian đối thoại cởi mở, đa chiều và thực chất; tập trung khai thác những tiềm năng, lợi thế của Sơn La trong phát triển nông nghiệp giá trị cao, du lịch và phát huy nguồn lực tri thức từ các cơ sở giáo dục, đội ngũ chuyên gia, góp phần tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham gia diễn đàn.