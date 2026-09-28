TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại

Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tinh thần cùng hành động, phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe người dân theo tinh thần tiếp cận "One Health-Một sức khỏe", gắn kết chặt chẽ giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường. Qua đó, chính quyền xã phường, đặc khu tăng cường quản lý vật nuôi, đẩy mạnh tiêm phòng, kiểm soát triệt để tình trạng chó thả rông, phát hiện và xử lý kịp thời động vật nghi mắc bệnh dại, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngành thú y và y tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống các điểm tiêm chủng phải bảo đảm người dân bị phơi nhiễm được tiếp cận vắc-xin và huyết thanh kháng dại kịp thời, đầy đủ, đúng chỉ định; tư vấn rõ ràng để người dân không bỏ lỡ thời gian điều trị dự phòng, đồng thời đưa thông điệp truyền thông đến từng hộ gia đình qua mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị dự phòng cho người dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập mạng lưới với 202 điểm tiêm vắc-xin phòng dại, trong đó có 53 điểm công lập và 18 điểm tiêm huyết thanh kháng dại.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại; đồng thời các cơ sở y tế đã tiếp nhận hơn 101.000 trường hợp bị chó, mèo và vật nuôi cắn, cào, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý, qua điều tra các trường hợp tử vong, 100% trường hợp không được tiêm vắc-xin hoặc huyết thanh kháng dại sau khi bị phơi nhiễm.

Theo thống kê từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn hiện có khoảng 315.000 con với gần 180.000 hộ nuôi. Từ đầu năm 2026 đến nay, bên cạnh các ca tử vong ở người, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 ổ dịch trên động vật tại xã Long Sơn, xã Trừ Văn Thố, phường Phước Thắng và phường Tân Hải. Mặc dù đa số người dân tuân thủ quy định chăn nuôi, tình trạng chủ vật nuôi chưa chủ động kê khai với chính quyền và chó, mèo thả rông, không rọ mõm vẫn diễn ra phổ biến ở các khu vực vùng ven, khu đất trống và khu đô thị; tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin tại một số địa bàn giáp ranh vẫn chưa đạt ngưỡng miễn dịch quần thể bền vững.

Ông Bùi Quang Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Để khắc phục triệt để các tồn tại, ông Bùi Quang Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: quản lý chặt chẽ tổng đàn và xử lý dứt điểm tình trạng thả rông chó, mèo; đẩy mạnh tiêm phòng kiên quyết đạt tỷ lệ bao phủ miễn dịch tối thiểu 80% tổng đàn; chủ động giám sát dịch tễ để xử lý ổ dịch thần tốc; đồng thời duy trì xuyên suốt kênh trao đổi thông tin 24/7 giữa lực lượng Thú y, Y tế và chính quyền các cấp theo quy chế phối hợp liên ngành nhằm hướng tới mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại.

Từ tình hình thực tế tại địa phương, nơi ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại từ đầu năm 2026 đến nay, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết: Thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường quản lý đàn chó, mèo, rà soát hộ nuôi, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng thả rông; đồng thời thắt chặt cơ chế phối hợp liên ngành Y tế - Thú y - Công an - các ấp - trường học - đoàn thể để không xảy ra khoảng trống trong xử lý thông tin dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình và trẻ em.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm việc tiêm phòng vắc-xin dại hằng năm cho chó, mèo, tuyệt đối không thả rông vật nuôi và phải rọ mõm, có người dắt khi ra nơi công cộng. Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, người dân cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục trong ít nhất 15 phút, sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời. Ngành Y tế đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc nam, đắp lá, "lấy nọc" hay các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng để điều trị bệnh dại.