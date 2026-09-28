Hòa Điền thành lập 7 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã
Ngày 28/9, Đảng ủy xã Hòa Điền (An Giang) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về giải thể 6 chi bộ, thành lập 7 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức Đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tại hội nghị, Đảng ủy xã Hòa Điền công bố quyết định kết thúc hoạt động của 6 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã, gồm: Chi bộ cơ sở Các cơ quan Đảng; Chi bộ cơ sở UBND xã; Chi bộ Trường Mầm non Hòa Điền 1; Chi bộ Trường Mầm non Hòa Điền 2; Chi bộ Trường Tiểu học Hòa Điền và Chi bộ Trường THCS Hòa Điền.
Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy xã quyết định thành lập 7 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Cơ quan Đảng; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã; Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Trường Mầm non Hòa Điền; Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Hòa Điền.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng trao các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoa-dien-thanh-lap-7-chi-bo-truc-thuoc-dang-uy-xa-a498221.html