Thanh tra Bộ Công an học tập, quán triệt các quy định của Đảng

Ngày 28/9, Đảng bộ Thanh tra Bộ Công an tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các quy định của Đảng và triển khai một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, hậu cần, công tác thanh tra, kiểm tra. Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Trung tướng Bùi Quang Thanh phát biểu tại hội nghị.

Theo Trung tướng Bùi Quang Thanh, đối với đơn vị có đặc thù công tác trực tiếp liên quan đến việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương như Thanh tra Bộ Công an, yêu cầu này càng mang ý nghĩa thiết thực.

"Mục đích của hội nghị hôm nay không chỉ là phổ biến, truyền đạt nội dung văn bản, mà quan trọng hơn là giúp cấp ủy, Chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm cần lưu ý; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân và tổ chức thực hiện thống nhất, góp phần đưa chủ trương, quy định của Đảng vào thực tiễn công tác", Chánh Thanh tra Bộ Công an lưu ý.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị diễn ra một ngày, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an đã quán triệt 4 quy định, văn bản mới của Đảng về những điều đảng viên không được làm, quy định của ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, quy định về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Quy chế làm việc của Đảng bộ Thanh tra Bộ Công an khoá X, nhiệm kỳ 2025 - 2030; quán triệt 3 thông tư, 1 kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ; quy chế chi tiêu nội bộ; một số nội dung trọng tâm trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra...

Dưới sự điều hành của Trung tướng Bùi Quang Thanh, các cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Thanh tra Bộ Công an đã tham gia với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực từ thực tiễn của chi bộ và đơn vị, nhất là những nội dung khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.