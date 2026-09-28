Hơn 10.000m ống HDPE đến với vùng biên giới, miền núi

Nhựa Bình Minh dẫn nước sạch cho cán bộ chiến sĩ, người dân nơi biên giới và miền núi Việt Nam

Ngày 25/9, tại Sơn La, Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP) cho biết tiếp tục triển khai dự án “Thương nguồn nước – Yêu tương lai”, hướng tới cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tại các khu vực còn khó khăn về hạ tầng nước.

Trong năm 2026, chương trình được triển khai tại Đồn Biên phòng Đắk Dang và xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, cùng một số địa bàn thuộc Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Nhựa Bình Minh cung cấp tổng cộng 10.400m ống HDPE và phụ tùng ống nhựa để phục vụ phát triển hệ thống cấp nước tại các địa phương.

Theo doanh nghiệp, việc lựa chọn ống HDPE xuất phát từ yêu cầu về độ bền, khả năng thích ứng với địa hình và điều kiện sử dụng tại các khu vực biên giới, miền núi. Thay vì chỉ giải quyết nhu cầu nước sạch trước mắt, chương trình hướng tới xây dựng hạ tầng có khả năng sử dụng lâu dài, góp phần giảm những khó khăn trong sinh hoạt của người dân.

“Thương nguồn nước – Yêu tương lai” được Nhựa Bình Minh triển khai liên tục từ năm 2021. Sau 6 năm, chương trình đã trao tặng hơn 99.400m ống nhựa, góp phần đưa nguồn nước đến khoảng 26.000 người dân, với tổng giá trị dự án hơn 19,2 tỷ đồng.

Tại các địa bàn vùng cao, việc tiếp cận nguồn nước sạch không chỉ liên quan đến nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn tác động trực tiếp tới điều kiện lao động, sản xuất và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, đầu tư vào hệ thống dẫn nước phù hợp với địa hình có thể tạo ra tác động lâu dài hơn so với những hình thức hỗ trợ chỉ đáp ứng nhu cầu trong một khoảng thời gian ngắn.

Ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Bình Minh, cho biết mỗi đường ống được trao tặng không chỉ giúp đưa nguồn nước đến gần hơn với cộng đồng mà còn góp phần giảm bớt những khó khăn trong sinh hoạt của người dân cũng như cán bộ, chiến sĩ tại vùng biên giới, vùng cao. Khi điều kiện tiếp cận nguồn nước được cải thiện, người dân có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe, lao động và phát triển sinh kế.

Bên cạnh hạ tầng nước, Nhựa Bình Minh và SCG tiếp tục triển khai chương trình “Trung thu xanh” dành cho trẻ em tại các địa phương còn nhiều khó khăn. Hơn 1.100 học sinh tại các trường mầm non, tiểu học ở xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng và bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La được trao các phần quà gồm bánh Trung thu, cặp sách, nón, bình nước và một số vật dụng học tập.

Đặc biệt, 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, được trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động “Đổi rác lấy dụng cụ học tập” cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình, qua đó giúp các em bước đầu hình thành thói quen phân loại rác và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Từ năm 2021 đến nay, “Thương nguồn nước – Yêu tương lai” đã được mở rộng cả về địa bàn và quy mô. Việc kết hợp đầu tư hạ tầng nước với các hoạt động hỗ trợ giáo dục, môi trường cho trẻ em đang tạo thành hai hướng song song của chương trình: cải thiện điều kiện sống trước mắt và tạo thêm nền tảng cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng.