Phường Từ Liêm: Quyết liệt tháo gỡ việc khó, tạo chuyển biến trong những tháng cuối năm

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, các cơ sở giáo dục công lập và tổ chức đảng tương ứng; đẩy mạnh chuyển đổi số, giải quyết các vấn đề dân sinh, quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm. Đặc biệt, phường đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án hồ điều hòa Phú Đô trước thời hạn thành phố giao.

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Từ Liêm Nguyễn Thu Hương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: PV

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng tiếp tục được chú trọng. Phường đã sắp xếp 76 chi bộ tổ dân phố còn 39 chi bộ, với tổng số 4.905 đảng viên; đồng thời thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập từ 18 trường còn 9 trường và thành lập 9 đảng bộ cơ sở trong các trường học sau sắp xếp.

Công tác tuyên truyền, dân vận và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức. Trong 9 tháng, trang fanpage phường Từ Liêm đăng tải hơn 750 tin, bài, infographic; tổ chức 3 phiên livestream thu hút 34.231 lượt xem và 11.505 lượt tương tác. Toàn phường có 160 mô hình đăng ký “Dân vận khéo”, gồm 111 mô hình tập thể và 49 mô hình cá nhân...

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo 4 trục Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm…

Bí thư Đảng uỷ phường Từ Liêm Nguyễn Trọng Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm Nguyễn Trọng Kỳ Anh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu nhìn thẳng vào những nhiệm vụ còn chậm, những vấn đề còn vướng mắc để tập trung giải quyết.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh yêu cầu toàn Đảng bộ phường tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước hết, cần rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ những nhiệm vụ chậm tiến độ, những việc khó và có nguy cơ không hoàn thành để tập trung nguồn lực, giải pháp thực hiện. Quá trình triển khai phải bảo đảm phương châm “6 rõ”, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đối với những vấn đề dân sinh được người dân quan tâm, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; giải quyết các vấn đề về giao thông, thoát nước, môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phường cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Nhấn mạnh tinh thần hành động trong những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh yêu cầu: Việc đã rõ thì triển khai ngay, việc khó phải tập trung tháo gỡ, nhiệm vụ đã cam kết phải được thực hiện bằng kết quả cụ thể. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.