[Video] Không khí lạnh tăng cường từ đêm 30/9, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, nhiệt độ giảm

Dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) thông tin về tình hình thời tiết từ ngày 28/9-5/10.

Dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) cho biết, khoảng đêm 4/10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, khiến thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuyển biến rõ rệt. Mưa gia tăng, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm.

Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Trong khi đó, từ nay đến ngày 30/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.