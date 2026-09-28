Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn quản lý tài khoản thu chế độ mở tại Kho bạc Nhà nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Kho bạc Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp về việc mở, quản lý, sử dụng tài khoản thu chế độ và kết nối trao đổi dữ liệu điện tử giữa 2 hệ thống, ngày 4/8/2026, tại Hà Nội. (Ảnh BTC)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 3779/BHXH-TCKT hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc quản lý, sử dụng, kiểm soát tài khoản thu chế độ mở tại Kho bạc Nhà nước và kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam với hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Ngày 4/8/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Kho bạc Nhà nước đã ký Quy chế phối hợp số 2953/QCPH/BHXH-KBNN về việc mở, quản lý, sử dụng tài khoản thu chế độ và kết nối trao đổi dữ liệu điện tử giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Nhằm tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện quản lý, sử dụng và kiểm soát tài khoản thu chế độ mở tại Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định, đồng thời phổ biến, triển khai các nội dung của Quy chế đến các đơn vị trực thuộc. Theo kế hoạch, việc kết nối trao đổi dữ liệu điện tử giữa hệ thống bảo hiểm xã hội và hệ thống Kho bạc Nhà nước được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/10/2026.

Để bảo đảm việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức kinh tế-xã hội, các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các đơn vị sử dụng lao động được tự động cập nhật vào hệ thống, liên thông số liệu giữa các phần mềm, bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội cơ sở được yêu cầu thông báo bằng văn bản hoặc email đến các đơn vị sử dụng lao động về nội dung nộp tiền theo đúng cấu trúc quy định.

Cụ thể, khi chuyển tiền vào Kho bạc Nhà nước, đơn vị ghi nội dung theo cấu trúc +bảo hiểm xã hội+103+00+mã đơn vị+mã cơ quan bảo hiểm xã hội+đóng bảo hiểm xã hội tháng X. Trong đó, mã đơn vị là mã số quản lý của đơn vị nộp tiền; mã cơ quan bảo hiểm xã hội là mã cơ quan bảo hiểm xã hội nơi nhận tiền thu chế độ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý, trường hợp nội dung thanh toán không đúng cấu trúc nêu trên, tiền nộp sẽ không được hạch toán tự động. Khi đó, đơn vị cần phối hợp với đơn vị sử dụng lao động để xác định, xử lý. Vì vậy, trong thời gian đầu triển khai, bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội cơ sở cần phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động ghi đúng nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định, qua đó bảo đảm số tiền thu được hạch toán tự động, ghi nhận số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ và kịp thời.

Cùng với việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng cấu trúc nội dung chuyển tiền, bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội cơ sở có trách nhiệm kiểm soát dữ liệu điện tử đã truyền, nhận; phát hiện lỗi dữ liệu để truyền, nhận giữa hệ thống bảo hiểm xã hội và hệ thống Kho bạc Nhà nước và thông báo kịp thời cho Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, thực hiện đối chiếu, bảo đảm khớp đúng dữ liệu thu, số dư tài khoản tiền gửi thu chế độ mở tại Kho bạc Nhà nước; kịp thời xử lý các vấn đề, sai sót phát sinh liên quan trong quá trình triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số được giao bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai đúng nội dung hướng dẫn tại công văn trên. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Tài chính-Kế toán) để được xem xét, giải quyết.