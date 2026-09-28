Hàn Quốc vắng bão trong mùa Hè mang theo những rủi ro tiềm ẩn

Mưa lớn tại Daegu, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, một số cơn bão đã ảnh hưởng gián tiếp đến nước này trong những tháng gần đây. Chẳng hạn, bão Jangmi di chuyển gần khu vực phía Nam Bán đảo Triều Tiên hồi tháng 6. Tuy nhiên, chưa có cơn bão nào thực sự đổ bộ vào đất liền Hàn Quốc trong năm nay.

Xu hướng giảm số lượng bão ảnh hưởng đến Hàn Quốc và các vùng lân cận đã diễn ra trong nhiều năm. Dữ liệu của Viện Khoa học và Công nghệ Đại dương Hàn Quốc (KIOST) cho thấy trong ba năm qua, trung bình mỗi năm có 2,33 cơn bão đi qua phạm vi cách bờ biển Hàn Quốc 200 hải lý, giảm 28,6% so với mức trung bình dài hạn.

KIOST cho rằng nguyên nhân chủ yếu là sự xuất hiện của các hệ thống áp cao mạnh bất thường. Trong một báo cáo, viện này cho biết trong ba năm qua, áp cao Bắc Thái Bình Dương và áp cao Tây Tạng đều mở rộng sớm hơn và mạnh hơn bình thường, hình thành vùng áp cao bao quanh Bán đảo Triều Tiên, qua đó cản trở các cơn bão tiến vào khu vực.

Xu hướng này thể hiện rõ trong tháng 8, khi bão Dolphin hình thành ở vùng biển phía Đông xa xôi của đảo Guam, gần Đường đổi ngày quốc tế, sau đó di chuyển về phía Tây qua Thái Bình Dương hướng tới Thượng Hải thay vì chuyển hướng lên phía Bắc về phía Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, việc ít bão không hoàn toàn đồng nghĩa với ít rủi ro. Các chuyên gia cảnh báo khi không có những cơn bão đủ mạnh khuấy động đại dương, nhiệt độ nước biển có thể duy trì ở mức cao hơn, trong khi nồng độ oxy ở các tầng nước sâu giảm, gây sức ép đối với hệ sinh thái biển và hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Ông Kim Seong-hun, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí hậu Đại dương thuộc KIOST, cho biết các cơn bão đóng vai trò như một hệ thống thông gió tự nhiên cho đại dương. Việc khuấy động mạnh nước biển vào mùa Hè giúp điều hòa nhiệt độ và độ mặn, đồng thời hòa trộn lớp nước ấm trên bề mặt với lớp nước lạnh hơn bên dưới, qua đó làm mát bề mặt và đưa oxy xuống các tầng nước sâu.

Theo ông, nếu thiếu quá trình hòa trộn này, lượng oxy ở các tầng nước sâu không được bổ sung đầy đủ, trong khi quá trình phân hủy vẫn tiếp tục tiêu thụ oxy, làm giảm lượng oxy cần thiết cho các sinh vật biển.

Tác động đã bắt đầu được ghi nhận tại một số khu vực nuôi trồng thủy sản. Theo chính quyền tỉnh Nam Gyeongsang, khoảng 7,73 triệu con cá và 1,09 triệu con bào ngư đã chết dọc bờ biển phía Nam trong năm 2026, gây thiệt hại ước tính khoảng 25,2 tỷ won.

Bên cạnh những tác động đối với biển, các chuyên gia cảnh báo khoảng thời gian ít bão cũng có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh hơn sau đó. Khi ít có bão khuấy động đại dương, nước biển có thể duy trì nhiệt độ cao hơn, tạo thêm nguồn năng lượng cho các cơn bão hình thành sau này.

Một số nghiên cứu cho thấy xu hướng bão xuất hiện ít hơn nhưng mạnh hơn có thể trở nên rõ rệt trong điều kiện khí hậu ấm lên. Nghiên cứu gần đây của Viện Công nghệ Quốc gia Kumoh chỉ ra rằng nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 4 độ C so với mức hiện tại, tần suất các cơn bão ảnh hưởng đến Hàn Quốc có thể giảm khoảng 36%, trong khi số cơn bão đặc biệt mạnh có thể tăng khoảng 27%.

Không chỉ đối mặt với những thay đổi trong hoạt động của bão, Hàn Quốc còn chịu sức ép từ tình trạng thiếu mưa. Trong sáu tháng từ ngày 2/3 đến ngày 1/9, tổng lượng mưa trên toàn quốc đạt 832,8 mm, tương đương 84,8% mức trung bình dài hạn 979,2 mm.

Theo các bản tin, lượng mưa thiếu hụt đã dẫn đến tình trạng hạn hán khí tượng tại 34 thành phố và quận trên cả nước. Một số khu vực thuộc vùng Jeolla và Gyeongsang đang trải qua hạn hán nhẹ, trong khi Seongnam và Uijeongbu thuộc tỉnh Gyeonggi đối mặt với cảnh báo hạn hán nghiêm trọng hơn.

Trước những diễn biến này, các chuyên gia cho rằng công tác ứng phó thiên tai cần được xây dựng theo hướng chủ động đối với cả nguy cơ mưa lớn và hạn hán. Giáo sư Kim Baek-min, chuyên ngành Khoa học Khí quyển Môi trường tại Đại học Quốc gia Pukyong, cho rằng trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng, việc ứng phó không nên chỉ tập trung vào khả năng bão đổ bộ hay thời điểm bão xuất hiện.

Theo ông, cần triển khai song song các giải pháp củng cố cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ lụt để ứng phó với mưa lớn và bảo đảm nguồn cung cấp nước trong những đợt hạn hán kéo dài.