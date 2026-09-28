Hơn 500 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 1,8 tỷ đồng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 26/8 đến ngày 25/9/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, tập trung xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Trong 31 ngày cao điểm, đơn vị đã kiểm soát hơn 11.000 lượt phương tiện.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt gần 1,8 tỷ đồng.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các phương tiện kinh doanh vận tải.

Trong 31 ngày cao điểm, đơn vị đã kiểm soát hơn 11.000 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt gần 1,8 tỷ đồng. Trong đó, hơn 200 trường hợp xe kinh doanh vận tải bị lập biên bản.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe, chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải; đồng thời phòng ngừa các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.