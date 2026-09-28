Tìm kiếm, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm, tỉnh An Giang

Trước đó, từ thông tin do các cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp, Đội K93 xác định khu vực này từng là nghĩa trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, từ năm 1966 đến năm 1973. Trên cơ sở các nguồn thông tin thu thập được, đơn vị tổ chức khảo sát, đối chiếu, khoanh vùng những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để triển khai lực lượng tìm kiếm.

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tiến hành cất bốc, quy tập theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ khu vực xung quanh nhằm phát hiện thêm hài cốt, di vật và thu thập các thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Do thời gian đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, địa hình, địa vật tại khu vực có nhiều thay đổi, dấu tích về các vị trí an táng trước đây không còn rõ ràng. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 phải kiên trì xác minh từng nguồn tin, kết hợp lời kể của các cựu chiến binh, người dân từng sinh sống tại địa phương với khảo sát thực tế để từng bước thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Tính đến nay, trong giai đoạn XXVI, mùa khô 2026 – 2027, Đội K93 đã tìm kiếm và quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ trong đó 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn tỉnh An Giang và 20 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Qua công tác xác minh, đến nay đã xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, quê quán xã Tân An, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội K93 vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác minh thông tin, khảo sát địa bàn; phát huy vai trò của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Đối với khu vực ấp Phước Bình, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm không bỏ sót những thông tin, dấu tích có giá trị.

Với tinh thần trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đang nỗ lực chạy đua với thời gian, kiên trì tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, mà còn thêm một bước đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình sau nhiều năm nằm lại trên chiến trường.