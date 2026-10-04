[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Asian Games Aichi-Nagoya 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nhật Bản, quy tụ các đoàn thể thao của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 41 môn.

Với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, Việt Nam đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp và thứ 5 Đông Nam Á, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Trung Quốc tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội với 169 Huy chương Vàng, 89 Huy chương Bạc và 83 Huy chương Đồng, tổng cộng 341 huy chương. Nhật Bản đứng thứ hai với 83 Huy chương Vàng, trong khi Hàn Quốc xếp thứ ba với 39 Huy chương Vàng.

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