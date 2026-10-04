HLV Indonesia: Chung kết không cần đá đẹp, thắng là được

HLV trưởng Indonesia John Herdman bày tỏ sự quyết tâm để giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân nhà. Ảnh: Minh Chiến.

"Đây là cơ hội lớn để các cầu thủ trở thành những người đầu tiên nâng chiếc cúp này cho bóng đá Indonesia. Chúng tôi phải tôn trọng đối thủ, tin tưởng vào quá trình chuẩn bị và hy vọng sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ giúp đội vượt qua vạch đích", HLV John Herdman chia sẻ trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với Thái Lan.

Cùng tham dự buổi họp báo, đội trưởng Kevin Diks cho rằng Indonesia vẫn còn thử thách lớn nhất phía trước sau hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng. "Chúng tôi rất hào hứng và tự hào về những gì toàn đội đã nỗ lực để đạt được. Thử thách tiếp theo là đánh bại Thái Lan trong trận chung kết. Đây chỉ là một trận đấu nên bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra", Diks chia sẻ.

Khi cuộc trao đổi chuyển sang vấn đề chiến thuật, HLV Indonesia lưu ý các học trò phải sẵn sàng trước nhiều cách tiếp cận khác nhau của đối phương. "Thái Lan có thể chơi kiên nhẫn, đá trực diện hoặc kiểm soát bóng để bào mòn thể lực của chúng tôi. Vì vậy, toàn đội phải biết thích ứng với những gì diễn ra trên sân", ông nói.

Theo chiến lược gia người Anh, tính chất của trận đấu quyết định khiến hiệu quả được đặt cao hơn cách thể hiện. "Đây là trận chung kết. Chúng tôi không cần phải đá đẹp. Điều quan trọng là biết tận dụng thời cơ và giành chiến thắng chung cuộc", ông nhấn mạnh.

HLV Herdman cũng cho biết sự kết nối giữa các cầu thủ ngày càng tốt hơn qua từng trận. Trong những buổi chuẩn bị cuối cùng, thông điệp ông liên tục truyền tới học trò là tập trung vào ý đồ chiến thuật và các phương án đối phó với Thái Lan.

Kevin Diks thừa nhận có chút vấn đề về thể lực nhưng cho biết anh đang tràn đầy quyết tâm. Ảnh: Minh Chiến.

Với Kevin Diks, kinh nghiệm ở những trận đấu lớn khiến anh đặc biệt chú ý đến khả năng kiểm soát tâm lý. "Chúng tôi phải tập trung trong 100 phút hoặc thậm chí lâu hơn. Không được để cảm xúc chi phối bởi chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng có thể định đoạt trận đấu", Diks nói.

Hậu vệ này cũng đề cập tình trạng của bản thân sau lịch thi đấu dày: "Tôi có gặp đôi chút khó khăn về thể lực, nhưng ngày mai tôi sẽ đạt 100% để sẵn sàng cho trận đấu".

Ở phần cuối buổi họp báo, câu hỏi được đặt ra về tương quan giữa hai đội trước trận tranh chức vô địch. "Thái Lan có lịch sử đối đầu tốt và rất nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu trong khu vực. Nhưng chúng tôi có một đội hình trẻ hơn, sung sức hơn và nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu có cấp độ cao", HLV Indonesia nhận định.

Ông cũng dành sự tôn trọng cho HLV Anthony Hudson và khả năng thay đổi chiến thuật của Thái Lan, nhưng đặt niềm tin vào bản lĩnh của các học trò. "Điều quan trọng cuối cùng vẫn là tinh thần và quyết tâm. Tập thể này đã trải qua nhiều thử thách và cho thấy chúng tôi không dễ bị bẻ gãy khi gặp khó khăn", HLV Indonesia cho hay.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.

Highlights Indonesia 9-2 Bangladesh Tối 1/10, Indonesia thắng đậm Bangladesh với tỷ số 9-2 tại lượt cuối bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Thanh Hà - Minh Toản