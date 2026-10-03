Mbappe được Real Madrid 'giải oan'

Kylian Mbappe bất ngờ bị chỉ trích. Ảnh: Reuters/

Theo L’Equipe, ban lãnh đạo Real Madrid cho rằng Mbappe đang trở thành mục tiêu công kích bất công từ truyền thông và người hâm mộ Tây Ban Nha. Tranh cãi nổ ra khi thủ quân "Les Bleus" bị phát hiện có mặt tại Paris (Pháp) cùng bạn gái Ester Exposito thay vì hội quân tại đại bản doanh Valdebebas.

Cách đây ít ngày, chân sút sinh năm 1998 dính chấn thương trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ (Pháp giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0) ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia và được chỉ định nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Phía Real Madrid khẳng định Mbappe không hề vi phạm kỷ luật. Chuyến đi được huấn luyện viên Jose Mourinho, ban huấn luyện và đội ngũ y tế thông qua.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh giá việc yêu cầu tiền đạo 27 tuổi quay lại Madrid (Tây Ban Nha) chỉ để thực hiện các bài tập vật lý trị liệu thông thường là không cần thiết, đồng thời nhấn mạnh nghỉ ngơi là phương án tối ưu nhất cho tiến trình bình phục của anh ở giai đoạn này.

Toàn bộ lộ trình điều trị đều dựa trên sự đồng thuận chặt chẽ giữa cầu thủ và đội bóng. Mbappe dự kiến có thể trở lại ở cuộc chạm trán Villarreal tại vòng 8 La Liga vào ngày 10/10. Tuy nhiên, khả năng đá chính của anh vẫn còn bỏ ngỏ.

Sau 7 lần ra sân tại La Liga mùa giải năm nay, tuyển thủ Pháp đang là chân sút số một của "Los Blancos" với 7 bàn thắng.

Mbappe nói gì khi được hỏi về Mourinho? Sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Inter Milan tại Champions League 2026/27 sáng 9/9, Mbappe đã có những phát biểu đáng chú ý về chiến lược gia người Bồ Đào Nha.