HLV Kim Sang-sik: 'ĐT Việt Nam phải đoàn kết để vượt qua khó khăn'

HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn truyền thông trước buổi tập chiều 4.10 tại Jakarta

Chia sẻ trước buổi tập tối 4.10, HLV Kim Sang-sik cho biết thể trạng của một số cầu thủ đang khiến Ban huấn luyện phải tính toán kỹ phương án nhân sự cho trận đấu cuối cùng tại giải.

Sau cuộc đối đầu Pakistan, Hoàng Hên và Tài Lộc gặp vấn đề về thể trạng, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương cơ. Việc lực lượng bị ảnh hưởng khiến những phương án điều chỉnh nhân sự, đặc biệt trong hiệp hai, trở nên khó khăn hơn.

“Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên hay Tài Lộc. Việt Anh cũng đang có chấn thương về cơ bắp. Với số lượng cầu thủ có hạn, kế hoạch chuẩn bị các phương án cho hiệp hai sẽ gặp đôi chút khó khăn”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

Riêng trường hợp Bùi Hoàng Việt Anh, HLV Kim Sang-sik cho biết trung vệ này vẫn có khả năng ra sân. Ban huấn luyện và đội ngũ y tế sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lý giải Tài Lộc vốn gặp chấn thương nhẹ trước giải và chưa có điều kiện thi đấu thường xuyên tại CLB. Khoảng thời gian tập trung cùng đội tuyển tương đối ngắn khiến quá trình hồi phục thể lực của cầu thủ này gặp khó khăn.

Trong khi đó, Hoàng Hên phải thi đấu với mật độ khá cao thời gian qua. Theo HLV Kim Sang-sik, điều này ảnh hưởng đến thể trạng và khiến cầu thủ chưa thể phát huy 100% khả năng khi khoác áo ĐT Việt Nam tại giải.

Không thể góp mặt trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 cũng để lại sự tiếc nuối với HLV Kim Sang-sik và các học trò. Sau những thành công và nhiều lần tiến sâu tại các giải đấu trước, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận kết quả lần này chưa đáp ứng kỳ vọng.

“Với tôi cũng như các cầu thủ và người hâm mộ, việc chúng ta không lọt vào trận chung kết khiến mọi người cảm thấy khá thất vọng”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Trận tranh hạng Ba giữa ĐT Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5.10

Dù vậy, ĐT Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng Ba và HLV Kim Sang-sik yêu cầu các học trò duy trì tinh thần thi đấu cao nhất.

Ông nhấn mạnh: “Mỗi trận đấu, các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng. Vì vậy, dù ngày mai là trận tranh hạng Ba, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất”.

Đánh giá về Malaysia, HLV Kim Sang-sik cho rằng đối thủ đã có những thay đổi đáng kể về lực lượng và mạnh hơn so với trước đây. Đặc biệt, Ban huấn luyện ĐT Việt Nam dành sự chú ý cho cầu thủ số 9 mới nhập tịch của Malaysia và sẽ có phương án nhằm hạn chế sự nguy hiểm của chân sút này.

Trong bối cảnh lực lượng không có được trạng thái tốt nhất, tinh thần đoàn kết và khả năng thích ứng sẽ là những yếu tố quan trọng đối với ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu vượt qua khó khăn để khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một kết quả tích cực.

Trận tranh hạng Ba giữa ĐT Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5.10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia).