HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

HLV Kim Sang Sik phát biểu trước báo giới. Ảnh: Lê Minh Hưởng/PV TTXVN tại Indonesia

Theo HLV Kim Sang Sik, sau trận thắng Pakistan 4-2, đội tuyển Việt Nam gặp một số vấn đề về nhân sự. Hoàng Hên và Tài Lộc đang gặp vấn đề về thể trạng, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương cơ. Những hạn chế về lực lượng khiến Ban huấn luyện gặp thêm khó khăn trong việc chuẩn bị các phương án nhân sự, đặc biệt cho hiệp 2.

HLV Kim Sang Sik cho biết: “Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên hay Tài Lộc, hay Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, với số lượng cầu thủ có hạn nên kế hoạch chuẩn bị cho phương án vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn”.

Tuy nhiên, khả năng ra sân của Việt Anh vẫn được bỏ ngỏ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết trung vệ này vẫn có cơ hội thi đấu và Ban huấn luyện sẽ phối hợp với đội ngũ y tế để đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Kim Sang Sik nói: “Với Việt Anh, cậu ấy cũng đang có một chút chấn thương về cơ, nhưng vẫn có khả năng cao để có thể thi đấu vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi cùng với ban y tế cũng sẽ kiểm tra sức khỏe của Việt Anh, sau đó sẽ đưa ra các phương án cho trận đấu”.

Sau khi không thể giành quyền vào chung kết, đội tuyển Việt Nam phải chuyển sang chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba. HLV Kim Sang Sik thừa nhận đây là kết quả gây thất vọng, nhất là khi đội tuyển từng liên tiếp góp mặt ở những trận đấu cuối cùng dưới sự dẫn dắt của ông. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định thất vọng không làm giảm quyết tâm của toàn đội. HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Với tôi cũng như các cầu thủ, các fan hâm mộ hay các bạn cũng vậy, khi chúng ta chưa lọt vào trận chung kết thì điều đó khiến tôi và mọi người cảm thấy khá là thất vọng”.

Ông cũng bày tỏ tiếc nuối khi thể thức FIFA ASEAN Cup 2026 không có các trận bán kết, song nhấn mạnh điều đó không làm thay đổi cách Đội tuyển Việt Nam tiếp cận trận đấu với Malaysia. HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng, nên ngày mai mặc dù là trận tranh giải Ba chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”.

Đánh giá về đối thủ Malaysia, HLV Kim Sang Sik cho rằng đội bóng này đã có những thay đổi đáng kể và sở hữu lực lượng mạnh hơn so với những giải đấu trước. Đặc biệt, ông cảnh báo các học trò về tiền đạo số 9, cầu thủ mới nhập tịch của Malaysia. Ông Kim Sang Sik đánh giá: “Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đợt này có cầu thủ số 9, cầu thủ mới nhập tịch. Chúng tôi sẽ càng phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn cầu thủ đó vào ngày mai”.

Trong bối cảnh lực lượng gặp nhiều khó khăn, HLV Kim Sang Sik cho rằng tinh thần đoàn kết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là yếu tố quan trọng để Đội tuyển Việt Nam hướng tới một kết quả tích cực, qua đó khép lại giải đấu bằng một chiến thắng.

Trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia).