Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Chubu, Nhật Bản

Các trận đấu diễn ra sôi nổi tại sân bóng Công viên Otagawa Kasenjiki, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Giải đấu do Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Chính quyền tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.

FAVIJA Chubu Cup 2026 quy tụ 16 đội bóng không chuyên được tuyển chọn từ gần 30 đội đăng ký tham dự. Các đội bóng là đại diện của cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại các tỉnh thuộc khu vực Chubu, Nhật Bản.

Đáng chú ý, bên cạnh các cầu thủ Việt Nam, giải đấu còn có sự tham gia của một số cầu thủ người Nhật Bản. Đây là một điểm nhấn ý nghĩa, thể hiện tinh thần giao lưu, hòa nhập và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt với người dân địa phương.

Các trận đấu được tổ chức đồng thời trên 4 mặt sân, tạo nên một ngày hội bóng đá sôi động với những màn tranh tài quyết liệt, hấp dẫn và giàu tinh thần thể thao.

16 đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn để lựa chọn những đội có thành tích tốt nhất bước vào các vòng đấu loại trực tiếp.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đội tham gia giải đấu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Không chỉ có các cầu thủ trên sân, hàng trăm kiều bào Việt Nam cùng người dân địa phương đã có mặt để cổ vũ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và không khí cuồng nhiệt trên các khán đài đã tạo nên một ngày hội thể thao đặc biệt giữa cộng đồng người Việt tại Chubu.

Chia sẻ về giải đấu, ông Đoàn Sơn Tùng, Trưởng Ban tổ chức FAVIJA Chubu Cup 2026 cho biết: “Giải đấu là sự kiện mong đợi nhất trong năm của các bạn trẻ nơi đây nên mọi người rất háo hức. Các đội bóng chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước giải đấu”.

Theo ông Đoàn Sơn Tùng, sức hấp dẫn của mùa giải năm nay còn đến từ cơ hội dành cho bốn đội có thành tích tốt nhất tại giải khu vực được tham dự Đại hội tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản, dự kiến diễn ra ngày 22/11/2026.

Đội FC J-Travel xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Chubu, Nhật Bản. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đại diện Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA), ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA cho biết: Giải đấu được tổ chức với mong muốn tạo ra một sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ đang sinh sống xa quê hương.

Đây là dịp để những người Việt Nam đang làm việc, học tập tại Nhật Bản được thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng, rèn luyện sức khỏe để phục vụ tốt hơn cho công việc và học tập.

Thông qua các hoạt động thể thao, giải đấu cũng hướng tới việc tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt tại khu vực Chubu.

Đặc biệt, FAVIJA mong muốn thông qua những hoạt động cộng đồng lành mạnh như bóng đá, người Việt Nam tại Nhật Bản có thêm môi trường giao lưu tích cực, tránh xa các tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh và có trách nhiệm.

Một mục tiêu quan trọng khác của giải đấu là góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người Việt Nam trong mắt người dân Nhật Bản, qua đó tăng cường sự hiểu biết, tình cảm và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản.