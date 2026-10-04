Vì sao Việt Nam thắng Malaysia còn quan trọng hơn thắng Thái Lan?

Việt Nam đã gặp nhiều khó trước dàn cầu thủ nhập tịch Philippines

Song, nếu đánh bại Malaysia ở trận tranh hạng ba, kết quả ấy vẫn có thể được nhìn nhận theo một cách khác: Việt Nam đang vượt qua một bài kiểm tra quan trọng trong quá trình tái cấu trúc đội tuyển.

Thua Thái Lan không đồng nghĩa với một giải đấu thất bại

Nỗi thất vọng lớn nhất của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 chắc chắn là thất bại trước Thái Lan. Không chỉ bởi Thái Lan là đối thủ truyền kiếp, trận thua còn chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam.

Đáng nói hơn, trước đó Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở hai trận chung kết AFF Cup 2024 và 2026. Vì thế, việc để thua đối thủ lần này dễ tạo cảm giác rằng Việt Nam đánh mất vị thế vừa xây dựng.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, thất bại ấy có những lý do có thể bào chữa. Thái Lan bước vào giải đấu với lực lượng gần như mạnh nhất và quan trọng hơn là một đội hình có độ gắn kết cao. Trong khi đó, Việt Nam đang đứng trước một quá trình chuyển đổi không đơn giản.

Việc bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch giúp đội tuyển có thêm lựa chọn về chất lượng, nhưng không thể lập tức tạo ra một tập thể hoàn chỉnh. Bóng đá đội tuyển khác với bóng đá CLB ở chỗ thời gian tập luyện và thi đấu cùng nhau rất hạn chế. Những cầu thủ mới cần thời gian để hiểu cách di chuyển, phối hợp và phản ứng cùng đồng đội.

Vì vậy, trận thua Thái Lan cũng có thể được xem là cái giá phải trả cho quá trình thử nghiệm một diện mạo mới.Nếu chỉ nhìn vào kết quả, Việt Nam đã gây thất vọng. Nhưng nếu nhìn vào quá trình xây dựng đội tuyển, câu chuyện chưa kết thúc ở đó.

Malaysia gây ấn tượng tại vòng bảng.

Thắng Malaysia mới là bài kiểm tra quan trọng cho tương lai

Đây cũng là lý do trận tranh hạng ba với Malaysia có ý nghĩa lớn hơn một trận đấu để phân định vị trí thứ ba. Malaysia hiện là một trong những đội tuyển đáng chú ý nhất Đông Nam Á. Sau những biến động liên quan đến cầu thủ nhập tịch, đội tuyển này đang xây dựng một lực lượng có sức cạnh tranh rất cao. Tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup, Malaysia đã thắng 2, hòa 1, ghi 9 bàn và thậm chí chưa để thủng lưới.

Điều đáng chú ý là Malaysia và Việt Nam đang có một điểm chung là cùng tìm cách nâng cấp đội tuyển thông qua nguồn cầu thủ nhập tịch. Vì thế, nếu Việt Nam đánh bại Malaysia, chiến thắng ấy không chỉ mang lại vị trí thứ ba. Nó còn cho thấy Việt Nam có khả năng cạnh tranh với mô hình nhập tịch tiêu biểu mà hầu hết các nước trong khu vực (bao gồm cả chúng ta) đang hướng tới.

Đây là điểm quan trọng nhất để đánh giá FIFA ASEAN Cup 2026. Malaysia sẽ không chỉ là đối thủ của Việt Nam ở trận tranh hạng ba mà đại diện cho một lớp đối thủ tiềm năng. Trong những năm tới, Việt Nam có thể tiếp tục gặp Malaysia và các đội dùng cầu thủ nhập tịch như Indonesia, Philippines, Campuchia... ở vòng loại World Cup, ASEAN Cup và thậm chí là AFC Nations League đang được lên kế hoạch.

Nói cách khác, một Malaysia mạnh hơn đang trở thành thực tế mới mà Việt Nam phải học cách đối đầu. Nếu thắng được đối thủ ấy, Việt Nam có thêm một dữ liệu rất đáng giá cho quá trình xây dựng đội tuyển. Chúng ta có thể soi chiếu những cầu thủ mới được bổ sung có thể tạo ra sức mạnh đủ để cạnh tranh với một đối thủ điển hình trong khu vực cũng đang sở hữu lực lượng nhập tịch chất lượng cao.

Trong một giải đấu Việt Nam đang vừa thi đấu vừa tái cấu trúc, nếu có thể thắng trước Malaysia để giành huy chương đồng cũng là an ủi rất lớn. Ít nhất cho thấy khi cùng ghép đội hình nhập tịch, chất lượng cầu thủ nhập tịch của Việt Nam cũng không quá thua kém các đội trong vùng. Chỉ có điều, thắng Malaysia giờ chẳng dễ chút nào.

Cuối cùng, dù thắng hay thua Malaysia, Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Đội tuyển cần thêm thời gian để những cầu thủ mới hòa nhập, cần xây dựng lối chơi ổn định và quan trọng nhất là phải chứng minh khả năng duy trì sức mạnh ấy trong những giải đấu lớn hơn sau này.