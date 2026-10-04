Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân làm mẫu ảnh được trả 300 nghìn, sau thành mỹ nhân VTV, 27 tuổi chưa yêu ai

Xuất hiện trong chương trình Sao Check của VTV mới đây, Cù Thị Trà có dịp nhìn lại hành trình từ một nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân đến khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên cũng lần đầu chia sẻ khá nhiều câu chuyện phía sau các vai diễn, trong đó có việc từng bị đóng khung với hình ảnh “tiểu tam”, kỷ niệm bị đạo diễn quát vì cảnh rửa xe chưa đủ sexy và chuyện ở tuổi 27 vẫn chưa từng yêu ai kể từ khi bước vào nghề diễn.

Dù là gương mặt mới, Cù Thị Trà đã nhanh chóng ghi tên mình vào nhóm diễn viên trẻ thực lực của "vũ trụ VFC".

Từ nữ sinh Kinh tế Quốc dân làm mẫu ảnh, nhận cát-xê đầu tiên 300.000 đồng

Trước khi được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình, Cù Thị Trà từng là sinh viên ngành Kế toán của Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô bắt đầu bén duyên với công việc người mẫu từ năm 17 tuổi, khi một người quen làm nhiếp ảnh giới thiệu cô tới một cửa hàng đang tuyển mẫu. Không có quá nhiều kinh nghiệm, Cù Thị Trà vẫn được nhận và ký hợp đồng. Cát-xê đầu tiên cô nhận được là 300.000 đồng.

Hình ảnh Cù Thị Trà xinh đẹp trong bộ ảnh kỷ yếu chia tay giảng đường đại học.

Thời điểm ấy, nữ diễn viên còn khá vô tư với chuyện thu nhập. Cô từng nghĩ nếu sau này có thể kiếm được khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng thì đã là rất tốt. Thậm chí, mức thu nhập 2,5-3 triệu đồng từ việc làm thêm ở một quán trà cũng đủ khiến cô nghĩ mình có thể sống thoải mái.

Cù Thị Trà duy trì công việc người mẫu trong khoảng 6 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai bởi nghề mẫu vốn không phải công việc có thể theo đuổi mãi.

Cơ duyên bất ngờ đưa người đẹp sinh năm 1999 tới diễn xuất. Một nhà sản xuất gọi Cù Thị Trà tới thử một vai nhỏ. Sau khi xem cô diễn, đạo diễn nhận xét nữ diễn viên có “bản năng” và khuyên cô nên học hỏi thêm.

Từ những TVC quảng cáo, phim game…, Cù Thị Trà từng bước tìm được hướng đi mới. Năm 2022, cô có vai diễn đầu tiên trên sóng giờ vàng VTV trong Đấu trí. Đây là một vai rất nhỏ, gần như không có thoại, xuất hiện trong phân cảnh ở bể bơi cùng Doãn Quốc Đam.

Nhìn lại khoảng 4 năm theo đuổi diễn xuất, Cù Thị Trà cho rằng đây là hành trình chưa quá dài nhưng cũng đủ để cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Đóng đinh mãi với mác “tiểu tam” trên màn ảnh

Một trong những điều được Cù Thị Trà nhắc tới trong Sao Check là hình ảnh “tiểu tam” từng gắn với cô trong mắt khán giả. Sau Chúng ta của 8 năm sau cùng một số vai diễn nhỏ khác, nữ diễn viên thường xuyên gắn với danh xưng này trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, Cù Thị Trà cho rằng vai Sương trong Lửa Trắng đã giúp cô có cơ hội thoát khỏi hình ảnh ấy.

Cù Thị Trà thường xuyên gây ấn tượng mạnh với hình tượng kẻ thứ 3.

Sương là nhân vật có câu chuyện phức tạp hơn những vai diễn trước đây của Cù Thị Trà. Theo nữ diễn viên, cô từng xây dựng cho nhân vật một quá khứ là cô gái ham chơi, từng có quan hệ với Trường “nổ” trước khi anh ta bị bắt. Bản thân Sương sau đó cũng muốn thay đổi cuộc đời và hợp tác với lực lượng công an để thâm nhập vào một tổ chức tội phạm.

Đây cũng là vai diễn khiến Cù Thị Trà chịu không ít áp lực. Nữ diễn viên cho biết ban đầu cô chưa thể hiện được hết những gì đạo diễn mong muốn. Có những lúc cô cảm thấy bản thân chưa bắt được nhân vật và khiến đạo diễn không hài lòng. Tuy nhiên, càng về sau, Sương càng được khán giả đón nhận.

Với Cù Thị Trà, điều đáng mừng nhất không chỉ là nhân vật Sương được yêu thích mà còn là việc khán giả bắt đầu nhìn cô bằng một màu sắc khác.

Có một câu chuyện khá hài hước phía sau Lửa Trắng là ở cảnh Sương rửa xe, nữ diễn viên chỉ đơn giản cầm vòi nước và rửa xe như bình thường. Tuy nhiên, đạo diễn lại cho rằng cảnh quay chưa đủ sức hút.

Theo lời kể của Cù Thị Trà, vì hình ảnh của cô trên màn ảnh thường khá sexy nên đạo diễn kỳ vọng cô sẽ có những động tác quyến rũ hơn: có thể nhảy, uốn éo hoặc thậm chí trèo lên xe.

Thế nhưng ngoài đời, Cù Thị Trà tự nhận mình khá mảnh mai, không sở hữu hình thể “ba vòng bốc lửa” như nhiều người vẫn tưởng. Sau khi bị nhắc, cô đề nghị được quay lại nhưng đạo diễn không đồng ý và quyết định giữ nguyên cảnh đã thực hiện.

Cảnh quay rửa xe của Sương trong phim.

Giảm cân khắc nghiệt năm lớp 12, thích trai đẹp và không muốn yêu người ít tuổi

Không chỉ chuyện nghề nghiệp, Cù Thị Trà còn tiết lộ một bí mật về ngoại hình mà ít người biết. Từ năm lớp 3 cho tới hết cấp 3, cô từng bị bạn bè gọi bằng những biệt danh như “Trà mập”, “Trà béo”. Nữ diễn viên cho biết thời điểm béo nhất là những năm học cấp 2 và cô từng rất tự ti về ngoại hình. Có những bức ảnh cũ khiến cô hiện tại nhìn lại còn không nhận ra mình.

Đến năm lớp 12, Cù Thị Trà quyết định giảm cân khá khắc nghiệt. Bữa sáng của cô đôi khi chỉ có một miếng khoai lang và nước. Bữa trưa là bí đỏ hấp hoặc đậu phụ kèm hoa quả, còn buổi tối gần như chỉ ăn rau salad. Sau này, khi theo nghề diễn và thường xuyên xuất hiện trước ống kính, việc giữ hình thể tiếp tục trở thành một phần công việc của cô.

Từng tự ti vì ngoại hình, giờ mỹ nhân VTV sở hữu vóc dáng cực kỳ nóng bỏng.

Chuyện tình cảm của Cù Thị Trà cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi nữ diễn viên tiết lộ hiện tại cô chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào kể từ khi bắt đầu theo nghề diễn. Cô cho rằng có lẽ bản thân chưa gặp đúng duyên. Khi đã bước vào nghệ thuật, thời gian dành cho công việc tăng lên, đồng nghĩa những mối quan hệ khác cũng bị thu hẹp.

Cù Thị Trà tự nhận mình là người khá yêu công việc. Cô thậm chí hài hước nói rằng bản thân yêu công việc hơn bình thường, một phần cũng vì hiện tại chưa có bạn trai để phải cân bằng.

Nữ diễn viên cũng khá thẳng thắn khi được hỏi về hình mẫu bạn trai. Cô thừa nhận mình thích trai đẹp và khá “đam mê cái đẹp”. Tuy nhiên, ngoại hình không phải yếu tố duy nhất. Theo Cù Thị Trà, tính cách và sự phù hợp cần có thời gian để tìm hiểu bởi không ai hoàn hảo, đôi khi những điểm chưa hoàn thiện lại có thể bổ sung cho nhau. Cô cũng xác định rõ là không muốn yêu người ít tuổi hơn mình.

Cô nói mình "mê trai đẹp", tuyên bố không hẹn hò người nhỏ tuổi hơn.

Ngoài diễn xuất, Cù Thị Trà hiện cũng chủ động học thêm nhiều kỹ năng, trong đó có võ thuật. Cô cho rằng càng có nhiều kỹ năng, nữ diễn viên càng có thêm cơ hội nhận những dạng vai khác nhau. Điều nàng thơ VTV mong muốn trong thời gian tới lại khá khác so với những hình ảnh khán giả từng thấy ở cô trên màn ảnh.

Nữ diễn viên muốn thử một vai có “cơm nhà” hơn, có gia đình, có những mối quan hệ đời thường và có thể hóa thân thành con gái, người vợ hoặc người mẹ. Cô cho rằng từ khi bắt đầu diễn xuất tới nay, mình chưa có một nhân vật nào thực sự được trải qua một cái kết trọn vẹn, hạnh phúc. Ngay cả những nhân vật có dấu hiệu về một cái kết đẹp cũng chưa đủ dài để cô có thể thực sự sống lâu trong không khí gia đình ấy.

Ở tuổi 27, Cù Thị Trà cho biết cô chưa đặt ra một mốc cụ thể cho con đường phía trước. Điều cô quan tâm là tiếp tục được làm công việc mình yêu thích, thử sức với nhiều dạng nhân vật hơn và từng bước chứng minh khả năng diễn xuất.