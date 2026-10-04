Niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ sau ngày rời xa sân cỏ

1. Danh thủ vừa mới hôm nào còn là tâm điểm của hàng vạn tiếng hò reo, nay âm thầm giữ nhịp giao thông giữa ngã tư đường phố phường, cất tiếng còi phân luồng giao thông. Cởi bỏ chiếc áo cầu thủ, từ năm 2005, cầu thủ Vũ Minh Hiếu chuyển sang thực hiện nhiệm vụ của một chiến sĩ Công an nhân dân. Thời gian đầu, Vũ Minh Hiếu cảm thấy lúng túng và khó xử trước những lời trêu chọc hoặc thân mật, như: “Anh Minh Hiếu đẹp trai!”; “Anh Minh Hiếu đây mà!” hoặc những lời “bày tỏ” của người tham gia giao thông khi vi phạm, rằng “ngày xưa tôi mê anh như điếu đổ, chỉ vì anh không đá bóng nữa mà tôi ít đến sân hẳn”.

Các cựu cầu thủ Công an Hà Nội vẫn thường xuyên gặp lại nhau trên sân cỏ (Nguồn: Công an Hà Nội FC)

Cầu thủ Vũ Minh Hiếu chuyển sang thực hiện nhiệm vụ của một chiến sĩ Cảnh sát giao thông (Ảnh tư liệu)

Điều mà nhiều cầu thủ Câu lạc bộ Công an Hà Nội luôn nhớ về đội bóng chính là cái “tình”. Khi tuổi tác hoặc chấn thương, hay sau này đội bóng chuyển giao, giải thể khiến họ xa rời sân cỏ, lãnh đạo ngành luôn dành sự quan tâm đặc biệt để lo cho tương lai “hậu bóng đá” theo nguyện vọng của từng người. Những ai muốn gắn bó với nghiệp huấn luyện được tạo điều kiện đi học Đại học Thể dục - Thể thao để trở thành huấn luyện viên tuyển trẻ hay trợ lý đội 1, còn những ai muốn công tác nghiệp vụ sẽ được cử đi học chuyên môn và bố trí về các đơn vị trọng yếu như Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát trật tự hay Công an các quận, huyện.

Hình ảnh một danh thủ vừa hôm qua còn tung hoành trên thảm cỏ Hàng Đẫy, hôm sau đã khoác lên mình bộ quân phục chính quy làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự phố phường, chính là biểu tượng đẹp đẽ nhất cho sự gắn kết giữa bóng đá và ngành Công an. Chính cái “tình” và sự đãi ngộ nhân văn ấy đã giúp các thế hệ cầu thủ tuyệt đối yên tâm cống hiến trọn vẹn tuổi xuân cho đội bóng.

Tiền đạo Nguyễn Tuấn Thành cũng tương tự. Lúc mới “cầm gậy chỉ đường”, anh than: “Giao thông loạn hơn trên sân bóng”, và anh mất hơn 1 tháng để “kiến tập”, nhờ lớp đàn anh trong ngành chỉ dạy cách thức xử lý tình huống, đồng thời lúc nào cũng phải kè kè cuốn Luật Giao thông đường bộ để “nếu có quên còn giở ra học bài”. Và khi làm nhiệm vụ tại các chốt giao thông, không ít người hâm mộ nhận ra. Có người giơ tay chào, có người dừng lại nói chuyện vài ba câu, cũng có người vừa ký biên bản, vừa xin lại chữ ký của Tuấn Thành.

Với nghề thủ môn, quãng thời gian cống hiến trên sân cỏ kéo dài hơn. Đến năm 2008, thủ môn số một Phạm Việt Cường mới giải nghệ, sau đó được thuyên chuyển công tác sang Ðội Cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội. Anh hòa nhập với công việc mới rất nhanh. Giống như thời còn thi đấu với trách nhiệm cao, Việt Cường xác định tuần tra dẫn đoàn là nhiệm vụ chính trị cao cả, là danh dự của người chiến sĩ Cảnh sát giao thông, góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao hình ảnh quốc gia.

Trong 5 năm ở Ðội Cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn, “người gác đền” Công an Hà Nội đã cùng tham gia, đảm bảo an toàn cho nhiều sự kiện chính trị quan trọng, từ Ðại hội Ðảng toàn quốc đến Hội nghị Thượng đỉnh ASEM (Hội nghị Á - Âu). Ngoài ra, cựu thủ môn Việt Cường cũng được biết đến là một cán bộ xông xáo, nhiệt tình trong các hoạt động văn hóa thể thao của Phòng Cảnh sát giao thông Thủ đô và Bộ Công an.

So với các đồng đội, hậu vệ giỏi ghi bàn Lưu Thanh Châu ít may mắn hơn. Năm 2013, khi đang là tổ trưởng một tổ tuần tra, một đối tượng dùng máy cắt cỏ đang hoạt động lao thẳng vào anh, cắt nát chiếc bàn, anh giơ lên chống đỡ, khiến cựu cầu thủ Công an Hà Nội trở thành thương binh của ngành với thương tật 29%. Gương mặt anh giờ đầy những vết sẹo, còn ngón tay cái hầu như mất hết cảm giác. Tuy vậy, đôi chân trời phú của Lưu Thanh Châu vẫn có thể chạy trên sân cỏ trong những lần thi đấu giao lưu với anh em cựu cầu thủ, ôn lại câu chuyện một thời của Công an Hà Nội. Cách đây khoảng 10 năm, ở tuổi gần 40, anh thậm chí vẫn gây ấn tượng trong màu áo FC Hàm Rồng 94-97 khi đá giải giao hữu. Kỹ thuật, sự hào hoa của cựu cầu thủ Công an Hà Nội khiến tất cả trầm trồ, so sánh với tiền vệ Andres Iniesta của Tây Ban Nha.

2. Với nhiều cựu cầu thủ Công an Hà Nội, việc thích nghi với sự biến mất của đội bóng không diễn ra trong một sớm một chiều. Có những người mất nhiều năm mới quen với cuộc sống không có những buổi tập, chuyến thi đấu xa nhà, cảm giác hồi hộp trước mỗi trận cầu và nhiệt huyết sục sôi khi nghe tiếng hô vang “Công an Hà Nội” từ những người hâm mộ.

Trong một thế giới rời xa đội bóng Công an Hà Nội, những cựu thành viên nay là cán bộ nghiệp vụ, công tác giao thông hay làm công tác huấn luyện, hoặc đơn giản trở về với cuộc sống gia đình, trong tiềm thức vẫn luôn nhớ rằng mình đã từng chiến đấu với tư cách cầu thủ của Công an Hà Nội. Đó là lý do dù không còn thi đấu, những mối quan hệ được tạo dựng trong những năm tháng khoác chung màu áo vẫn tiếp tục tồn tại. Những cựu cầu thủ vẫn tìm đến nhau trong các cuộc gặp mặt, những trận bóng giao hữu hay những buổi cà phê. Mỗi lần gặp, câu chuyện lại quay về với Công an Hà Nội, với Hàng Đẫy, với những chuyến đi xa và những trận cầu mà giờ đây không thể tìm lại. Ở bên nhau, họ có thể nói hàng giờ về đội bóng thân thương, nhớ tên từng đồng đội, từng trận đấu và từng khoảnh khắc trên sân.

Với họ, đó không đơn thuần là hoài niệm về một đội bóng, đó là ký ức về tuổi trẻ, về những năm tháng mà họ được sống trọn vẹn với niềm đam mê và được khoác lên mình màu áo đầy tự hào. Thời thế có đổi thay khiến mỗi người đi một con đường khác, nhưng kỷ niệm về một thời tất cả cùng nhìn về một hướng, chiến đấu với lý tưởng và niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ vẫn đi cùng năm tháng theo họ đến suốt cuộc đời.