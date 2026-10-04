U17 nữ Việt Nam quyết tâm giành ngôi đầu bảng vòng loại châu Á 2027

HLV Okiyama Masahiko khẳng định U17 nữ Việt Nam sẽ tập trung và thi đấu với 100% khả năng tại vòng loại

Bảng D có sự góp mặt của chủ nhà U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Palestine, U17 nữ Cộng hòa Kyrgyz và U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Các trận đấu diễn ra từ ngày 5 - 11.10.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, HLV Okiyama Masahiko cho biết U17 nữ Việt Nam đã trải qua khoảng 7 tuần chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản.

Đây là giai đoạn quan trọng để Ban huấn luyện củng cố kỹ thuật, chiến thuật, định hình lối chơi và tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ.

“Chúng tôi tập trung xây dựng kỹ thuật, chiến thuật, triết lý lối chơi. Toàn đội có sự gắn kết và ý thức của một tuyển thủ quốc gia để vượt qua vòng loại”, HLV Okiyama Masahiko cho biết.

Dù một số cầu thủ chủ chốt vắng mặt vì chấn thương, nhà cầm quân người Nhật Bản đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ được trao cơ hội. Đáng chú ý, đội hình lần này có nhiều cầu thủ sinh năm 2012 đã thể hiện khả năng tại giải vô địch U16 quốc gia.

Theo HLV Okiyama Masahiko, các cầu thủ trẻ sở hữu kỹ thuật, cá tính và tiềm năng phát triển. Việc những gương mặt này từng bước trưởng thành cũng cho thấy công tác phát hiện, đào tạo tài năng của bóng đá nữ Việt Nam đang được chú trọng.

U17 nữ Palestine sẽ là thử thách đầu tiên của đội chủ nhà. HLV Okiyama Masahiko thừa nhận không có nhiều thông tin về đối thủ, song cảnh báo bóng đá nữ Tây Á đang tiến bộ và U17 nữ Việt Nam không được phép chủ quan.

“Tôi hình dung U17 nữ Palestine là đội bóng có tổ chức. Một số cầu thủ có tốc độ nên chúng tôi không được chủ quan. Toàn đội phải tập trung và thi đấu với 100% khả năng”, HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh.

Đội trưởng Đỗ Thị Hà Vi cũng đánh giá chuyến tập huấn tại Nhật Bản mang lại nhiều bài học khi U17 nữ Việt Nam được thi đấu với những đối thủ có chất lượng.

Hà Vi cho biết toàn đội đặt mục tiêu nỗ lực ghi bàn ở mỗi trận và quan trọng nhất là giành vị trí nhất bảng để góp mặt tại VCK U17 nữ châu Á 2027.

Các đối thủ của U17 nữ Việt Nam cũng cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc. HLV Anmar Jalayta cho biết U17 nữ Palestine vừa tham dự giải U17 nữ Tây Á và lọt vào bán kết, đồng thời có chuyến tập huấn tại Jordan trước khi tới Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng của chiến tranh, khiến các cầu thủ phải chia thành nhiều nhóm và tập luyện tại ba địa điểm khác nhau.

Trong khi đó, U17 nữ Cộng hòa Kyrgyz đã có hai đợt tập huấn và đến Việt Nam trước khoảng một tuần để thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi.

Đội trưởng Đỗ Thị Hà Vi chia sẻ quyết tâm của U17 nữ Việt Nam trước vòng loại U17 nữ châu Á 2027

HLV Antonio Mesa đánh giá U17 nữ Việt Nam là đối thủ mạnh, nhưng khẳng định đội bóng Trung Á chuẩn bị cho cả ba đối thủ tại bảng D thay vì chỉ tập trung vào chủ nhà.

U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana cũng có quá trình chuẩn bị kéo dài từ mùa Hè năm ngoái, trải qua nhiều đợt tập trung và tập huấn tại Philippines. HLV Mae Ito cho biết đội hướng tới việc thể hiện tốt nhất khả năng và tích lũy kinh nghiệm qua từng trận.

Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Palestine, Quần đảo Bắc Mariana và Cộng hòa Kyrgyz. Với lợi thế sân nhà cùng quá trình chuẩn bị kéo dài, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đặt quyết tâm cao cho mục tiêu đứng đầu bảng D, qua đó giành quyền tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027.