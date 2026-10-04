VĐV Việt Nam chiếm ưu thế ở giải marathon quốc tế

1. Phạm Thị Hồng Lệ giành ngôi vô địch marathon nữ sau 2 giờ 50 phút 40 giây thi đấu.

Huỳnh Anh Khôi về nhất nội dung marathon nam với thành tích 2 giờ 29 phút 58 giây. Tesfaye Keress của Ethiopia cán đích thứ hai, trong khi Đặng Anh Quyết đứng thứ ba.

Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ giành chức vô địch với thời gian 2 giờ 50 phút 40 giây. Doãn Thị Oanh về nhì, còn Marta Tinsae Birehan của Ethiopia xếp thứ ba.

Đây là lần thứ hai sau 5 mùa giải mà cả hai chức vô địch marathon nam và nữ đều thuộc về VĐV Việt Nam. Lần gần nhất điều này xảy ra là mùa đầu tiên năm 2022.

Kết quả năm nay đáng chú ý khi các chân chạy trong nước phải cạnh tranh với lực lượng VĐV quốc tế. Ở cả hai nội dung, VĐV Việt Nam đều có hai đại diện trong top 3, trong đó Hồng Lệ và Khôi trực tiếp giành vị trí cao nhất.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội mùa thứ 5 quy tụ hơn 14.500 VĐV đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các VĐV tranh tài ở bốn cự ly gồm marathon, bán marathon, 10 km và 5 km.

Cung đường marathon đi qua nhiều khu vực trung tâm và các cây cầu lớn của Hà Nội như Hồ Gươm, Cột Cờ, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố cổ, cầu Long Biên, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù và đê sông Hồng.

Ngoài hai chức vô địch marathon của Khôi và Hồng Lệ, điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay nằm ở số lượng VĐV trong nước chen chân vào nhóm đầu. Đặng Anh Quyết đứng thứ ba nam, còn Doãn Thị Oanh giành vị trí á quân nữ.

Việc các VĐV Việt Nam giữ hai vị trí trong top 3 ở cả hai nội dung cho thấy mặt bằng cạnh tranh của nhóm marathon trong nước tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, để đánh giá rõ hơn chất lượng chuyên môn, những thành tích này vẫn cần được đặt cạnh chuẩn quốc gia và thành tích tốt nhất của các VĐV ở những giải quốc tế lớn hơn.