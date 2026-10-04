Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic trở thành nơi diễn ra những nghi thức cuối cùng của Asian Games 2026. Với chủ đề “ONE ASIA - Cùng hòa làm một trong cảm xúc”, chương trình tiếp tục nhấn mạnh thông điệp về sự kết nối, đoàn kết giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua thể thao.

Hình ảnh nhịp tim của các vận động viên, biểu tượng được sử dụng xuyên suốt chương trình, một lần nữa xuất hiện trong lễ bế mạc. Những nhịp đập khác nhau cùng hòa chung trong không gian của ngày hội thể thao lớn nhất châu lục, thể hiện tinh thần gắn kết mà nước chủ nhà muốn gửi tới các đoàn tham dự.

Quang cảnh sân vận động tổ chức Lễ bế mạc. (Ảnh: Bùi Lượng)

Hơn 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đã góp mặt tại Asian Games 2026. Trong hơn hai tuần thi đấu, các vận động viên tranh tài ở nhiều môn, nội dung, tạo nên những cuộc cạnh tranh quyết liệt và nhiều dấu ấn về chuyên môn.

Lễ bế mạc nhìn lại hành trình của Đại hội thông qua các đoạn phim tổng hợp, chương trình nghệ thuật và phần diễu hành của các vận động viên. Sau những cuộc cạnh tranh trên sân đấu, các thành viên của những đoàn thể thao cùng xuất hiện trong lễ chia tay trước khi rời Aichi-Nagoya.

Một trong những nghi thức quan trọng của lễ bế mạc là hạ cờ Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và chuyển giao cờ đăng cai cho Doha, thủ đô Qatar - nơi tổ chức Asian Games 2030.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ bế mạc. (Ảnh: Bùi Lượng)

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura gửi lời cảm ơn các đoàn thể thao cùng những lực lượng tham gia tổ chức Đại hội. Ông đánh giá cao những nỗ lực góp phần vào quá trình tổ chức sự kiện, đồng thời bày tỏ mong muốn thể thao tiếp tục trở thành cầu nối tăng cường sự gắn kết giữa các quốc gia châu Á.

Sau nghi thức chuyển giao, Doha chính thức trở thành điểm đến tiếp theo của Đại hội Thể thao châu Á. Qatar từng đăng cai Asian Games 2006 và kỳ Đại hội năm 2030 sẽ đánh dấu sự trở lại của sự kiện thể thao lớn nhất châu lục tại quốc gia này sau 24 năm.

Trong phần giới thiệu về nước chủ nhà tiếp theo, vận động viên đua ngựa Jassim Al Kuwari của Qatar cưỡi ngựa tiến vào khu vực lễ đài và tiếp nhận lá cờ Asian Games, mở đầu cho hành trình hướng tới Doha 2030.

Vận động viên đua ngựa Jassim Al Kuwari của Qatar. (Ảnh: Bùi Lượng)

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asian Games 2026 với 498 thành viên, tranh tài ở 33 môn. Kết thúc Đại hội, các vận động viên Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, xếp thứ 20 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong số ba Huy chương Vàng của Việt Nam, cầu mây nữ đóng góp hai chức vô địch. Các vận động viên Việt Nam cũng có nhiều nội dung tiến gần tới huy chương, bên cạnh những kết quả cho thấy khả năng cạnh tranh ở một số môn thế mạnh.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu thể thao châu lục với 169 Huy chương Vàng, 89 Huy chương Bạc và 83 Huy chương Đồng.

Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 83 Huy chương Vàng, 85 Huy chương Bạc và 91 Huy chương Đồng. Hàn Quốc xếp thứ ba với 39 Huy chương Vàng, 43 Huy chương Bạc và 68 Huy chương Đồng.

Asian Games 2026 khép lại sau hơn hai tuần thi đấu tại Aichi-Nagoya, để lại những thành tích, kỷ lục cùng nhiều dấu ấn của thể thao châu Á. Bên cạnh kết quả chuyên môn, Đại hội tiếp tục thể hiện vai trò của thể thao trong tăng cường giao lưu và kết nối giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trên châu lục.

Ngọn lửa của kỳ Đại hội thứ 20 đã hoàn thành hành trình tại Nhật Bản. Sau Aichi-Nagoya 2026, thể thao châu Á hướng tới điểm hẹn tiếp theo: Doha 2030.