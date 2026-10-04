ĐT Việt Nam mới thắng ĐT Malaysia 4-0, vì sao lần tái đấu có thể rất khác?

Chỉ mới hơn một tháng sau lần gặp nhau gần nhất, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia lại chuẩn bị đối đầu. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba tại FIFA ASEAN Cup 2026 vào 16h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

ĐT Việt Nam từng thắng cả hai lượt trận với cùng tỷ số 2-0

Ký ức về lần đối đầu gần nhất chắc chắn mang lại nhiều tự tin cho ĐT Việt Nam.

Tại Bán kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8, thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng Malaysia 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi. Đến trận lượt về tại sân Mỹ Đình ngày 19/8, ĐT Việt Nam tiếp tục thắng 2-0, vậy tổng tỉ số là 4-0.

ĐT Việt Nam mới vừa thắng ĐT Malaysia với tổng tỉ số 4-0 (sau 2 lượt trận) hồi tháng 8/2026. Ảnh: TPO.

Nhưng nếu chỉ nhìn tỉ số này để dự đoán tỉ số trận đấu sắp tới thì có lẽ vẫn còn thiếu sót.

ĐT Malaysia chưa thủng lưới bàn nào tại FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Malaysia bước vào trận tranh hạng Ba với thành tích 2 thắng, 1 hòa, ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới ở vòng bảng.

Đáng chú ý nhất là trận lượt cuối bảng A, khi ĐT Malaysia thắng ĐT Singapore tới 6-0. Họ kết thúc vòng bảng với 7 điểm và hiệu số +9, bằng ĐT Indonesia. ĐT Malaysia chỉ mất ngôi đầu bảng do ĐT Indonesia ghi nhiều hơn 2 bàn.

Như vậy, ĐT Malaysia bước vào trận gặp ĐT Việt Nam cũng với sự tự tin: Ở giải này, họ đang bất bại và chưa nhận bàn thua nào.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Malaysia. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, hành trình của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup có nhiều biến động hơn: Thắng ĐT Philippines 1-0, thua ĐT Thái Lan 0-2 rồi ngược dòng thắng ĐT Pakistan 4-2.

Vì vậy, chiến thắng 4-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia hồi tháng 8 là một kỷ niệm, nhưng không thể dựa vào đó để cho rằng lần tái đấu này cũng sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự được.