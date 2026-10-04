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Thống kê trận đấu Hamburger SV 2-0 FC Copenhagen: Hamburger SV giành chiến thắng chung cuộc

Hamburger SV vượt qua FC Copenhagen với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-hamburger-sv-2-0-fc-copenhagen-hamburger-sv-gianh-chien-thang-chung-cuoc-467826.html