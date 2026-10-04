Thống kê trận đấu Hamburger SV 2-0 FC Copenhagen: Hamburger SV giành chiến thắng chung cuộc

HLV Kim Sang-sik cho biết vấn đề thể trạng và mật độ thi đấu là nguyên nhân khiến hai cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên và Tài Lộc chưa thể phát huy tốt nhất khả năng tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Bùi Hoàng Việt Anh cũng đang gặp chấn thương cơ trước trận tranh hạng ba với Malaysia.