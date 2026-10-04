Thống kê trận đấu Comoros 0-1 Senegal: I. Ndiaye tỏa sáng, Senegal giành trọn 3 điểm

Chỉ mới hơn một tháng sau khi thắng ĐT Malaysia với tổng tỉ số 4-0 ở Bán kết ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ lại gặp đối thủ quen thuộc này trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng vì sao lần tái đấu này được đánh giá là rất khác?