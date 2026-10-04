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Thống kê trận đấu Comoros 0-1 Senegal: I. Ndiaye tỏa sáng, Senegal giành trọn 3 điểm

Senegal vượt qua Comoros với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Phong độ & thống kê mùa giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-comoros-0-1-senegal-i-ndiaye-toa-sang-senegal-gianh-tron-3-diem-467825.html