Pha bóng ngẫu hứng của Bellingham nhận 'mưa' lời khen

“Bellingham phát minh một động tác mới trước Croatia”, một CĐV bình luận sau trận đấu tại Rijeka ngày 4/10 (giờ Hà Nội).

Trên các trang mạng xã hội, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid còn nhận về vô số những lời khen khác như “Tiền vệ hay nhất thế giới”, “Cầu thủ phi thường” hay “Cầu thủ người Anh hay nhất mọi thời đại”.

Cựu tiền vệ Roy Keane cũng đưa ra đánh giá đặc biệt về Jude Bellingham trên ITV: “Cậu ấy có thể trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”.

Pha bóng xử lý của Jude Bellingham khiến cổ động viên trầm trồ thán phục. Ảnh: X.

Tình huống gây chú ý diễn ra cuối trận, khi đường chuyền của Morgan Gibbs-White tưởng như vượt khỏi tầm kiểm soát của Bellingham. Tuy nhiên, anh vẫn rướn người giữ được bóng bằng động tác chân khéo léo, khiến các tiền vệ Croatia bất ngờ.

Khoảnh khắc ngẫu hứng ấy tô điểm cho màn trình diễn nổi bật của cầu thủ 23 tuổi. Với 1 bàn thắng và 3 kiến tạo, Bellingham trở thành tiền vệ đầu tiên góp dấu giày vào 4 bàn trong một trận của tuyển Anh kể từ David Platt, người ghi 4 bàn trước San Marino tháng 2/1993.

Lần gần nhất một cầu thủ ‘Tam sư’ có 3 kiến tạo trong một trận là Trent Alexander-Arnold, cũng trước San Marino tháng 11/2021.

Jude Bellingham trong trận tuyển Anh thắng Croatia 7-0 tại Rijeka ngày 4/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: AP.

Những đóng góp của Bellingham giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel giành chiến thắng đậm nhất từ trước đến nay tại Nations League, đồng thời khiến Croatia chịu thất bại nặng nề nhất lịch sử.