“Trà Chiều” - không gian âm nhạc sẽ xuất hiện tại Công viên Đồi Dương Phan Thiết

Trà Chiều - hẹn nhau giữa phố biển

Sau thời gian ấp ủ, nhóm nhạc Phanthietbynight giới thiệu chuỗi chương trình âm nhạc đường phố mang tên “Trà Chiều”, bắt đầu từ ngày 20/11/2026 tại Công viên Đồi Dương, phường Phan Thiết. Chương trình dự kiến tổ chức định kỳ 2 tuần/lần, chiều thứ sáu từ 16h30’ - 18h30’, phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Không chọn không khí sôi động, “Trà Chiều” hướng đến một không gian thưởng thức âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng. Khi hoàng hôn dần buông trên phố biển, những ca khúc trữ tình, những giai điệu quen thuộc đi cùng năm tháng được cất lên, khơi gợi ký ức và cảm xúc trong lòng người nghe.

Ý tưởng “Trà Chiều” xuất phát từ mong muốn khơi lại nét sinh hoạt tao nhã từng gắn bó với đời sống người dân Phan Thiết xưa. “Ý tưởng bắt nguồn từ thói quen uống trà, chơi cờ tướng của người dân phố biển, cùng hình ảnh những người lao động sau một ngày làm việc trở về, thong thả nhâm nhi tách trà trước bữa cơm chiều”, ca sĩ Ngọc Hương chia sẻ.

“Trà Chiều” không đơn thuần là một chương trình biểu diễn âm nhạc mà còn hướng đến việc hình thành một nét sinh hoạt văn hóa nhẹ nhàng giữa lòng Phan Thiết, nơi mọi người có thể thư giãn, tìm lại sự bình yên sau những lo toan thường nhật. Chương trình diễn ra trong khoảng 2 giờ, với các tiết mục được biểu diễn trực tiếp. Khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để khán giả sống chậm, thưởng thức âm nhạc và tận hưởng một buổi chiều phố biển theo cách riêng. Với ca sĩ Ngọc Hương, điều mong đợi không chỉ là sự đón nhận của khán giả mà còn là việc “Trà Chiều” dần trở thành một thói quen đẹp, một điểm hẹn văn hóa thân thuộc của người dân và du khách khi đến Phan Thiết.

Ông Nguyễn Đình Quý - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Thiết cho biết: “Không gian âm nhạc “Trà Chiều” sẽ mang đến cho du khách những khoảnh khắc thư giãn, ấm áp trong hành trình du lịch, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết. Đây cũng là nơi để người dân địa phương giao lưu văn nghệ, tăng sự gắn kết cộng đồng”.

Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, “Trà Chiều” kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mới. Qua đó, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách và đời sống tinh thần của người dân phố biển.

Morning Jam là sân chơi hội tụ những người cùng đam mê âm nhạc, góp thêm một điểm hẹn giải trí trẻ trung, gần gũi cho khu vực phía Đông

Từ Morning Jam đến những giai điệu cuối tuần

Nếu “Trà Chiều” mang đến những giai điệu trữ tình trong buổi chiều phố biển thì tại Công viên Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, nhóm Nhịp Sáng - Morning Jam lại chọn thời điểm sáng chủ nhật để kết nối những người yêu nhạc. Khoảng 1 tháng nay, từ 6h30’ - 9h sáng chủ nhật hằng tuần, một góc Công viên Võ Văn Kiệt lại rộn ràng tiếng trống, guitar, violin, keyboard, saxophone… các thành viên trong nhóm cùng nhau biểu diễn, mang đến cho người dân và du khách một điểm hẹn âm nhạc gần gũi giữa không gian xanh.

Xuất phát từ sở thích chơi nhạc, 10 thành viên của nhóm Nhịp Sáng - Morning Jam đã kết nối, tập luyện, trao đổi kinh nghiệm và cùng mong muốn đưa âm nhạc đến gần hơn với cộng đồng. Những bản nhạc trữ tình, giai điệu quen thuộc được thể hiện ngẫu hứng, tạo nên không khí thoải mái, cởi mở. Bên cạnh Morning Jam, tại phường Phú Thủy đã từng có một điểm hẹn âm nhạc vào tối thứ bảy hằng tuần ở Công viên Cầu Vồng. Mỗi chương trình có cách tổ chức và sắc thái riêng, nhưng đều chung mong muốn tạo thêm sân chơi lành mạnh, gần gũi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần tại địa phương.

“Những sân chơi này không chỉ tạo điều kiện để người yêu nhạc giao lưu, thể hiện sở thích mà còn góp phần hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng tích cực, phát huy giá trị cảnh quan công viên và làm phong phú đời sống đô thị”, chị Nguyễn Thị Liễu, phường Phan Thiết chia sẻ.

Từ “Trà Chiều” ở Công viên Đồi Dương, Morning Jam tại Công viên Võ Văn Kiệt đến sân khấu ca nhạc Cầu Vồng, mỗi điểm hẹn mang một sắc thái riêng, khi sâu lắng, trữ tình, lúc trẻ trung, ngẫu hứng. Dù cách thể hiện khác nhau, các sân chơi đều chung tình yêu âm nhạc và mong muốn tạo thêm những điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần làm đẹp đời sống phố biển.