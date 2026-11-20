Triển lãm hình ảnh 'Lâm Ðồng - Ða sắc màu văn hóa'
Nhân Ngày Di sản Văn hóa dân tộc (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ I (24/11), Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức triển lãm hình ảnh với chủ đề “Lâm Đồng - Đa sắc màu văn hóa dân tộc”, giới thiệu đến công chúng 150 hình ảnh tư liệu về 49 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Lâm Đồng là vùng đất hội tụ nhiều sắc thái văn hóa, được hình thành qua quá trình lịch sử, giao lưu và cộng cư của các cộng đồng dân tộc trải rộng từ cao nguyên, đại ngàn đến duyên hải. Mỗi dân tộc mang những giá trị văn hóa riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, đa sắc màu.
Triển lãm giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc như: K’ho, Mạ, Churu, M’nông, Chăm, Êđê, Raglai, Chơro, S’tiêng… cùng các cộng đồng dân tộc di cư từ mọi miền như: Tày, Nùng, Thái, H’mông, Mường, Dao, Thổ… Những giá trị đặc trưng được thể hiện qua trang phục, tiếng nói, kiến trúc nhà ở, nghề truyền thống, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và nghệ thuật dân gian.
Bên cạnh hình ảnh sinh động, triển lãm còn cung cấp thông tin về tên gọi khác, nhóm địa phương, dân số, ngôn ngữ và địa bàn cư trú của từng dân tộc. Qua đó, công chúng có thêm góc nhìn về đời sống văn hóa, sự đa dạng trong bản sắc và quá trình giao lưu, tiếp biến giữa các cộng đồng dân cư.
Qua đó khắc họa tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo và ý chí vươn lên của các dân tộc, làm nên sự thống nhất trong đa dạng. Triển lãm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Từ đó bồi đắp niềm tự hào, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa hình ảnh một Lâm Đồng đa sắc màu văn hóa.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/trien-lam-hinh-anh-lam-dong-da-sac-mau-van-hoa-474924.html