Không gian triển lãm dưới rừng thông.

Lâm Đồng là vùng đất hội tụ nhiều sắc thái văn hóa, được hình thành qua quá trình lịch sử, giao lưu và cộng cư của các cộng đồng dân tộc trải rộng từ cao nguyên, đại ngàn đến duyên hải. Mỗi dân tộc mang những giá trị văn hóa riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, đa sắc màu.

Triển lãm giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc như: K’ho, Mạ, Churu, M’nông, Chăm, Êđê, Raglai, Chơro, S’tiêng… cùng các cộng đồng dân tộc di cư từ mọi miền như: Tày, Nùng, Thái, H’mông, Mường, Dao, Thổ… Những giá trị đặc trưng được thể hiện qua trang phục, tiếng nói, kiến trúc nhà ở, nghề truyền thống, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và nghệ thuật dân gian.

Triển lãm đưa đến cho công chúng hình ảnh, tư liệu về 49 dân tộc đang sinh sống ở Lâm Đồng tạo nên bức tranh đa sắc

Bên cạnh hình ảnh sinh động, triển lãm còn cung cấp thông tin về tên gọi khác, nhóm địa phương, dân số, ngôn ngữ và địa bàn cư trú của từng dân tộc. Qua đó, công chúng có thêm góc nhìn về đời sống văn hóa, sự đa dạng trong bản sắc và quá trình giao lưu, tiếp biến giữa các cộng đồng dân cư.

Qua đó khắc họa tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo và ý chí vươn lên của các dân tộc, làm nên sự thống nhất trong đa dạng. Triển lãm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Từ đó bồi đắp niềm tự hào, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa hình ảnh một Lâm Đồng đa sắc màu văn hóa.

Du khách tham quan triển lãm

Triển lãm đưa đến cho công chúng hình ảnh, tư liệu về 49 dân tộc đang sinh sống ở Lâm Đồng tạo nên bức tranh đa sắc