Trò chơi bịt mắt đập heo đất trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Hàm Kiệm

Đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư thôn Dân Phú - Dân Hiệp vừa được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi. Bên cạnh ôn lại truyền thống, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, người dân còn tham gia kéo co, đập heo đất và giao lưu văn nghệ, tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng.

Đời sống người dân hai thôn ngày càng đa dạng về sinh kế. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, với cây thanh long là một trong những cây trồng chủ lực, nhiều lao động còn làm việc tại các Khu công nghiệp Hàm Kiệm I, II. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm. Theo kết quả rà soát cuối năm 2026, thôn Dân Hiệp còn 14 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, với 1.709 hộ. Thôn Dân Phú còn 9 hộ nghèo, không có hộ cận nghèo, với 1.114 hộ. Dịp này, thôn Dân Phú và thôn Dân Hiệp được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026, ghi nhận những nỗ lực của người dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Giải bóng đá nam 7 người chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Không chỉ trong các dịp lễ hội, phong trào văn hóa, thể thao tại địa phương còn được duy trì với nhiều hoạt động thiết thực. Năm 2026, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc thu hút hơn 300 người tham gia. Các giải bóng chuyền thanh niên, giải bơi học sinh “Đường đua xanh” cũng được tổ chức, tạo sân chơi bổ ích cho giới trẻ, đồng thời góp phần nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước. Bên cạnh đó, các chương trình văn nghệ nhân dịp kỷ niệm, sự kiện của địa phương cũng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Tiêu biểu là chương trình văn nghệ chào mừng 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước.

Đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa

Cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao, nhà văn hóa thôn là nơi người dân gặp gỡ, giao lưu và duy trì sinh hoạt cộng đồng. Các nhà văn hóa kết hợp trụ sở thôn được trang bị cơ bản hệ thống điện, âm ly, loa, micro, bàn ghế, phục vụ nhu cầu hội họp, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tại địa phương.

Ông Ninh Châu Long - Trưởng thôn Dân Hiệp cho biết, nhà văn hóa thôn đang được nâng cấp, xây mới thêm 2 phòng làm việc, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Các hoạt động thể thao như bơi lội, bóng đá ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia. Thời gian tới, thôn sẽ lắp đặt thêm một số thiết bị tập luyện ngoài trời tại nhà văn hóa, tạo điều kiện để bà con rèn luyện sức khỏe.

Môn thể thao cầu lông tại xã Hàm Kiệm.

Cùng với việc phát huy hiệu quả hệ thống nhà văn hóa thôn hiện có, UBND xã Hàm Kiệm tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao theo chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, dự kiến nâng cấp sân vận động Hàm Cường (cũ), xây mới nhà văn hóa kết hợp nhà luyện tập thể thao tại thôn Mương Mán. Qua đó, tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe cho người dân.

Ông Nguyễn Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm cho biết: Địa phương chú trọng xây dựng đời sống văn hóa gắn với nhu cầu sinh hoạt của người dân. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đồng thời, quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa, tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe cho người dân. Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn sự nghiệp văn hóa, vốn đầu tư công và ngân sách xã.