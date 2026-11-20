NSND Quốc Hưng và NSND Tạ Minh Tâm hát mừng Ngày Văn hóa Việt

Ngày 24.11.1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sự kiện lịch sử này đã đặt ra những vấn đề có ý nghĩa nền tảng về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trải qua chiều dài lịch sử, văn hóa không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống mà còn là dòng chảy bền bỉ nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc bản lĩnh và tạo nên sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Từ phong tục, tập quán, tiếng nói, những làn điệu dân ca đến các giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết, văn hóa đã kết tinh thành bản sắc riêng, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng và trao truyền những giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, việc nhìn nhận sâu sắc giá trị của văn hóa, khơi dậy sức sáng tạo và phát huy bản sắc dân tộc càng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khi tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành những động lực quan trọng của tăng trưởng, vai trò của văn hóa càng được nhìn nhận sâu sắc.

Văn hóa không chỉ là di sản cần bảo tồn mà còn là nguồn lực nội sinh, góp phần hình thành sức mạnh mềm quốc gia, xây dựng con người Việt Nam và tạo nền tảng tinh thần cho phát triển bền vững.

Giữ gìn bản sắc vì thế không đồng nghĩa với khép mình trong những giá trị truyền thống, mà cần được đặt trong quá trình kế thừa có chọn lọc, phát huy sáng tạo để văn hóa tiếp tục hiện diện, vận động và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Từ yêu cầu đó, việc phát huy vai trò của các cơ sở đào tạo nghệ thuật, kết nối nguồn lực sáng tạo và mở rộng không gian biểu diễn có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Trong định hướng ấy, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò không chỉ là cơ sở đào tạo, nghiên cứu âm nhạc chuyên nghiệp mà còn là một chủ thể tích cực tham gia vào đời sống nghệ thuật biểu diễn.

Việc chủ động tổ chức các chương trình có quy mô, định hướng nội dung và chú trọng chất lượng nghệ thuật cho thấy nỗ lực khai thác hiệu quả hơn tiềm lực sẵn có của nhà trường.

Đây cũng là một trong những định hướng được Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động Nhạc viện quan tâm thúc đẩy.

Chia sẻ về định hướng này, NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết: “Khi nhận nhiệm vụ tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy nhà trường sở hữu nguồn lực nghệ thuật rất dồi dào nhưng chưa được khai thác và phát huy tương xứng.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Nguồn lực đó trước hết là đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tài năng ở nhiều lĩnh vực, từ thanh nhạc, nhạc cụ phương Tây đến nhạc cụ truyền thống dân tộc.

Bên cạnh đó, Nhạc viện còn có lực lượng học sinh, sinh viên đang được đào tạo bài bản cùng mạng lưới đông đảo nghệ sĩ trưởng thành từ nhà trường, hiện hoạt động tích cực trong đời sống âm nhạc”.

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, đây là những nguồn lực quan trọng cần được kết nối, tạo điều kiện phát huy, không chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo mà còn đóng góp nhiều hơn cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Đánh giá về sự chuyển động này, nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, sự khởi sắc trong hoạt động biểu diễn của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa tích cực đối với bức tranh âm nhạc phía Nam nói riêng và đời sống âm nhạc cả nước nói chung.

Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, công chúng khu vực phía Nam sẽ có thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật từ một đơn vị có nền tảng đào tạo chuyên nghiệp, sở hữu thế mạnh về âm nhạc chính thống, âm nhạc hàn lâm và các chương trình nghệ thuật chính luận.

Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi năng lực chuyên môn, đội ngũ nghệ sĩ có trình độ cũng như sự đầu tư nghiêm túc về nội dung và chất lượng biểu diễn.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cũng nhấn mạnh, nếu được duy trì thường xuyên và có định hướng lâu dài, hoạt động biểu diễn sẽ giúp Nhạc viện phát huy tốt hơn nguồn lực sẵn có, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật, tạo thêm không gian để công chúng tiếp cận và thưởng thức những giá trị âm nhạc có chiều sâu.

Với nền tảng đào tạo chuyên nghiệp, đội ngũ nghệ sĩ giàu kinh nghiệm cùng lực lượng kế cận đang được đào tạo bài bản, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát triển hoạt động biểu diễn thành một trong những thế mạnh song hành với chức năng đào tạo.

Một trong những hoạt động thể hiện định hướng đó là chương trình nghệ thuật Đất nước vươn mình do Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Chương trình diễn ra lúc 20h10 ngày 23.11.2026 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV9.

Được dàn dựng theo hình thức chính luận nghệ thuật, Đất nước vươn mình” không đơn thuần là một đêm biểu diễn âm nhạc mà được xây dựng như câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Chương trình gồm ba chương, tạo thành hành trình cảm xúc từ nhận diện cội nguồn, khẳng định sức sống đến hướng tới khát vọng phát triển của dân tộc.

Trong đó, chương 1: Cội nguồn – Hồn Việt mở ra không gian văn hóa đậm đà bản sắc, tái hiện những giá trị truyền thống qua âm hưởng dân ca ba miền, các ca khúc về quê hương, đất nước và nhạc cụ dân tộc.

Tiếp nối là chương 2: Tiếp nối – Sức sống Việt Nam, đưa khán giả đến với những trang sử hào hùng, nơi truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình được hun đúc qua các thế hệ.

Chương 3: Khát vọng – Đất nước vươn mình mở ra bức tranh Việt Nam trong hành trình phát triển mới, với tinh thần tự cường, khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng, những sáng tác đương đại và nghệ thuật biểu diễn tổng hợp.

Nhiều tác phẩm quen thuộc như Bèo dạt mây trôi, Lý mười thương, Lý quạ kêu, Lý ngựa ô, Đất nước, Đường chúng ta đi, Bài ca thống nhất, Những ánh sao đêm, Đất nước trọn niềm vui, Khát vọng tuổi trẻ – Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Đất ơi nở hoa, Đất nước vươn mình... được lựa chọn, sắp xếp theo mạch nội dung, góp phần dẫn dắt cảm xúc và chuyển tải thông điệp về văn hóa, lịch sử, khát vọng dân tộc.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, Thu Hằng, Bích Hồng, Lê Thị Mỹ Hảo cùng Hợp xướng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Vũ đoàn Mai Trắng.

Sự kết hợp giữa giọng ca của các nghệ sĩ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hợp xướng và vũ đạo được kỳ vọng tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, vừa trang trọng, sâu lắng, vừa trẻ trung, hiện đại.

Ca sĩ Thu Hằng và Bích Hồng

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Đất nước vươn mình không chỉ góp thêm một hoạt động nghệ thuật ý nghĩa mà còn thể hiện nỗ lực của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát huy tiềm lực, mở rộng hoạt động biểu diễn và đóng góp tích cực vào đời sống âm nhạc chuyên nghiệp.

Qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.