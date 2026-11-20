Qua cuộc đời và sự nghiệp nhà giáo Chu Văn An (1292-1370), vị “Vạn thế sư biểu” (người thầy muôn đời), càng hiểu thêm sứ mệnh vẻ vang của nghề dạy học. Không màng danh lợi, không cầu chức tước, chọn con đường dạy học, lấy đạo lý làm nền tảng, ông dạy trò chữ nghĩa, kinh sách, còn dạy cả cách ứng xử, biết trọng điều nhân nghĩa, biết bảo vệ lẽ phải, nuôi dưỡng lương tri, tinh thần chính trực, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Giáo dục học hiện đại nêu khẩu hiệu: Người thầy phải lấy chính nhân cách mình thuyết phục, giáo dục trò. Điều ấy đã được Chu Văn An thực hành cả gần nghìn năm trước. Từ tấm gương ngời sáng ấy cho thấy trách nhiệm của người thầy, ngoài việc dạy chữ, còn phải khơi dậy khát vọng học tập, bồi đắp lòng nhân ái, ý thức công dân, bản lĩnh văn hóa, lòng dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái ác... Thế nên cần phải hiểu rằng, sự nghiệp giáo dục là nền tảng của quốc gia, không thể coi nhẹ.

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Trong một xã hội biến đổi nhanh chóng, công nghệ có thể hỗ trợ truyền đạt kiến thức, nhưng không gì thay thế được sự tận tâm, khả năng truyền cảm hứng, trách nhiệm dẫn dắt của người thầy. Học để làm người. Học để sáng tạo, vươn lên. Từng có huyền thoại rằng, học trò cụ Chu lấy cả sinh mệnh mình để làm ra mưa cứu dân. Đây cũng là một phương diện của quan niệm về đạo học: Học thành đạt để phụng sự dân. Thế là trò ấy đã giúp người, còn giúp cả đời. Quan niệm này gặp gỡ sâu sắc với tư tưởng giáo dục của Bác Hồ: “Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”.

Tri thức giúp đi xa. Nhân cách giúp đi đúng đường. Người thầy trao chìa khóa mở cánh cửa học vấn cho trò, và thắp lên trong họ ánh sáng lương tri, lòng nhân ái. Ngọn lửa giáo dục Chu Văn An, Hồ Chí Minh mãi tỏa sáng chân lý: Người thầy lớn sẽ sản sinh ra những học trò giúp ích cho đời, cho nhân dân, đất nước.