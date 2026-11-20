Ngoài kinh doanh, ông dành nhiều thời gian chụp ảnh, viết văn, làm thơ, vẽ... Năm 2010, cuốn hồi ký “Một thời máu lửa” của ông vinh dự nhận được giải thưởng của Hội Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Năm 2018, ông xuất bản tập thơ “Lạc miền ký ức”...

NSNA Chu Ðức Hoà sinh năm 1956, tại tỉnh Cao Bằng, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng; hội viên Hội NSNA Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Riêng với nhiếp ảnh, tham dự các cuộc thi trong tỉnh, khu vực và toàn quốc, NSNA Chu Ðức Hoà đoạt nhiều giải thưởng: Năm 2002, lần đầu tiên gửi tác phẩm “Phiên chợ vùng cao” dự Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc, ông đoạt giải Khuyến khích. Sau đó, năm 2014, tác phẩm “Bữa sáng”, triển lãm tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 14; “Hồi tưởng”, “Thời gian”, triển lãm ảnh toàn quốc lần thứ 23, 24; “Thiếu nữ Chăm”, giải B Giải thưởng Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 2019...

Hồi tưởng.

Bữa sáng.

Yêu thích chủ đề đời thường và chân dung, tác phẩm của ông phản ánh sinh động cuộc sống sinh hoạt, nét đẹp lao động, phong cảnh đẹp của quê hương tỉnh Cao Bằng. Với NSNA Chu Ðức Hoà, mỗi tác phẩm ảnh nghệ thuật là một thông điệp, có ngôn ngữ, tâm hồn, ẩn náu cả nhạc và thơ... Bằng tư duy nghệ thuật, NSNA Chu Ðức Hoà tạo nên những khung hình độc đáo, sáng tạo, nhưng vẫn gắn với hiện thực cuộc sống. Khi sáng tác, ông luôn muốn giữ lại những gì thuần khiết, chân thật nhất của bức ảnh. Như khi chụp chân dung, dù gương mặt, trang phục của nhân vật có khiếm khuyết nhưng ông vẫn muốn ghi lại trung thực và tôn vinh họ. Với ông, khi niềm đam mê nhiếp ảnh được dẫn lối bởi tình yêu quê hương, mỗi bức ảnh không chỉ là sự sắp đặt của ánh sáng và bố cục mà còn là tiếng lòng của người chụp ảnh. Ông không chỉ ghi hình mà còn kể chuyện, để giữ lại những giá trị văn hoá đặc sắc có nguy cơ mai một.

Diệt giặc lửa.

Mùa guột.

Chu Ðức Hoà là nghệ sĩ đa tài, đa phong cách, với năng lượng tích cực dồi dào, thế nên, dù thuộc lớp đàn anh trong làng nhiếp ảnh của tỉnh Cao Bằng nhưng ông vẫn luôn tìm tòi, sáng tạo, miệt mài sáng tác, để có thêm nhiều tác phẩm đẹp.