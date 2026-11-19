Thư viện tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường sách Cà-phê Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026, với chủ đề "Tuổi trẻ Đắk Lắk với văn hóa, lịch sử Việt Nam”. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa” được tổ chức từ ngày 18-24/11, gồm 20 hoạt động diễn ra tại các phường Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Tân An và Tuy Hòa. Sự kiện mở ra hành trình khám phá đa sắc màu văn hóa, nơi những giá trị di sản truyền thống gặp gỡ nghệ thuật đương đại, nơi bản sắc đại ngàn hòa quyện cùng hơi thở miền biển, tạo nên diện mạo văn hóa phong phú, thống nhất và giàu sức sống của tỉnh Đắk Lắk mới.

Tại chương trình "Tuổi trẻ Đắk Lắk với văn hóa, lịch sử Việt Nam”, Thư viện tỉnh Đắk Lắk tặng 100 bản sách cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Phan Chu Trinh. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Tuần Văn hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu, kết nối cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung trong gìn giữ, trao truyền, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Nghệ thuật đưa di sản gặp gỡ nhịp sống đương đại

Không gian Bảo tàng Đắk Lắk nằm trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột là tâm điểm của các hoạt động nghệ thuật với chuỗi năm chương trình diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút từ ngày 19-24/11, mang đến những trải nghiệm đa dạng, kết nối âm nhạc, văn hóa và nghệ thuật trình diễn.

Mở màn vào tối 19/11 là chương trình “Rock và cà-phê”, một cuộc gặp gỡ đầy năng lượng giữa âm nhạc rock hiện đại và văn hóa cà-phê, biểu tượng đặc trưng của vùng đất Buôn Ma Thuột. Những thanh âm mạnh mẽ, phóng khoáng hứa hẹn tạo nên không khí trẻ trung, sôi động, truyền tải tinh thần sáng tạo và sức sống của Đắk Lắk hôm nay.

Tối 21/11, chính thức khai mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Chương trình nghệ thuật khai mạc được kỳ vọng là điểm nhấn giàu cảm xúc, khắc họa vẻ đẹp con người, thiên nhiên và bản sắc văn hóa của vùng đất trải dài từ cao nguyên đến biển xanh.

Người dân phường Ea Kao phấn khởi treo cờ Tổ quốc chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa các dân tộc phường. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Tiếp nối là chương trình “Sắc màu di sản - Giai điệu thổ cẩm” tối 22/11, tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống, hoa văn thổ cẩm và những giá trị văn hóa được kết tinh qua bàn tay tài hoa, sự sáng tạo của các nghệ nhân. Tối 23/11, chương trình trình diễn nhạc cụ dân tộc đưa công chúng đến gần hơn với những thanh âm truyền thống độc đáo, từ tiếng cồng chiêng đại ngàn đến những nhạc cụ dân gian mang đậm sắc thái văn hóa cao nguyên. Khép lại chuỗi chương trình nghệ thuật là đêm trình diễn thời trang thổ cẩm ngày 24/11, nơi chất liệu truyền thống được thể hiện trong ngôn ngữ thiết kế sáng tạo, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Không gian di sản và trải nghiệm văn hóa-Chạm vào chiều sâu bản sắc

Từ ngày 19-24/11, “Con đường di sản văn hóa cà-phê” trên đường Phan Đình Giót, phường Buôn Ma Thuột sẽ trở thành điểm đến trải nghiệm đặc sắc dành cho người dân và du khách. Theo Ban tổ chức, tại đây câu chuyện về cây cà-phê, hành trình hình thành và phát triển văn hóa cà-phê Buôn Ma Thuột được tái hiện qua các không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm và thưởng thức cà-phê. Không gian được tổ chức theo hướng kết hợp giữa giá trị truyền thống và sáng tạo hiện đại, nhất là các hiệu ứng ánh sáng, khói nghệ thuật vào ban đêm, tạo nên một điểm nhấn thị giác hấp dẫn, góp phần tôn vinh cà-phê không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là di sản văn hóa, bản sắc và niềm tự hào của Đắk Lắk.

Không gian trải nghiệm về văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk được tổ chức tại Bảo tàng Đắk Lắk. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Cùng với đó, trưng bày chuyên đề “Di sản tư liệu sắc phong - Mạch nguồn lịch sử và văn hóa” tại Bảo tàng Phú Yên, phường Tuy Hòa sẽ giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc được lưu giữ qua hệ thống sắc phong và các di sản tư liệu tiêu biểu của vùng đất phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, trưng bày “Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” mang đến cho công chúng cái nhìn sinh động về quá trình hình thành, phát triển nghề trồng cà-phê, những tri thức bản địa và nét văn hóa cà-phê đặc trưng của vùng đất cao nguyên. Đặc biệt, các không gian trải nghiệm di sản văn hóa tại Bảo tàng Đắk Lắk và Bảo tàng Phú Yên sẽ tạo điều kiện để du khách trực tiếp khám phá lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và những giá trị di sản tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu di sản, tăng cường sự kết nối giữa các không gian văn hóa cao nguyên và duyên hải, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, không gian quảng diễn ẩm thực vùng biển với đặc sản cá ngừ đại dương và các món ăn vùng biển sẽ mang đến những trải nghiệm đầy thú vị cho nhân dân và du khách.

Đặc biệt, Ngày hội thổ cẩm kết hợp trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và trang phục truyền thống tại Bảo tàng Đắk Lắk sẽ là không gian tôn vinh các nghệ nhân, chủ thể văn hóa và những giá trị di sản đang được cộng đồng gìn giữ. Những bộ trang phục truyền thống, hoa văn thổ cẩm, làn điệu dân ca, điệu múa dân gian và các hình thức diễn xướng truyền thống sẽ cùng hội tụ, tạo nên bức tranh sinh động về bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tại Bảo tàng Đắk Lắk, trưng bày “Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” mang đến cho công chúng cái nhìn sinh động về những tri thức bản địa và nét văn hóa cà-phê đặc trưng của vùng đất cao nguyên. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Một trải nghiệm mới mẻ trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là chương trình thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ ngày 22-24/11 tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh. Thông qua công nghệ thực tế ảo, người tham gia có cơ hội tiếp cận, khám phá dấu mốc lịch sử bằng phương thức trực quan, sinh động, góp phần đổi mới cách thức truyền tải lịch sử, văn hóa đến công chúng.

Bên cạnh đó, hoạt động giới thiệu ấn phẩm và tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh tạo thêm không gian tiếp cận tri thức, lan tỏa tình yêu sách và khuyến khích cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, chủ động tìm hiểu, khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử quê hương.

Ngày hội cộng đồng-Sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc

Vào lúc 15 giờ chiều 22/11, Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa các dân tộc phường Ea Kao năm 2026 sẽ diễn ra tại phường Ea Kao, mang không khí lễ hội đến gần hơn với cộng đồng dân cư. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét đẹp trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán, trang phục, dân ca, dân vũ và các giá trị truyền thống của dân tộc mình.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần gắn kết cộng đồng. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Thông qua các hoạt động giao lưu, trình diễn và giới thiệu văn hóa, ngày hội góp phần khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh, gắn kết tình cảm giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Lúc 8 giờ ngày 23/11, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2026) tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và giáo dục truyền thống sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Từ ngày 18-24/11, Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại cụm rạp thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, mang đến cho công chúng những tác phẩm điện ảnh có giá trị về lịch sử, văn hóa, con người và đất nước. Qua ngôn ngữ điện ảnh, các giá trị văn hóa, truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết tiếp tục được lan tỏa đến đông đảo khán giả.

Đáng chú ý, Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 20-27/11 tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một không gian triển lãm mỹ thuật của tỉnh sau sáp nhập, quy tụ các tác phẩm, góc nhìn sáng tạo và cảm hứng nghệ thuật về thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa của vùng đất Đắk Lắk mới. Triển lãm góp phần giới thiệu diện mạo mỹ thuật địa phương, khuyến khích sáng tạo và tạo cơ hội để công chúng thưởng thức, cảm nhận những giá trị nghệ thuật bằng nhiều góc nhìn khác nhau.

Từ ngày 20-24/11, tại Bảo tàng Phú Yên, Tháp Nhạn và các địa điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trình diễn di sản văn hóa sẽ giới thiệu đến người dân, du khách những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Đây là dịp để những sắc màu văn hóa, nghệ thuật truyền thống được tôn vinh, đồng thời tạo sự giao lưu, kết nối giữa các cộng đồng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk.

Thông qua chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 nhằm khẳng định vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Việc tổ chức các hoạt động tại các địa phương Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Tân An, Tuy Hòa và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh không chỉ mở rộng không gian tổ chức sự kiện mà còn thể hiện tinh thần hội tụ, gắn kết và phát triển hài hòa giữa các địa phương sau sáp nhập. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến sắc màu văn hóa miền biển, từ những giá trị di sản lâu đời đến sáng tạo nghệ thuật hôm nay, tất cả cùng tạo nên một bức tranh văn hóa Đắk Lắk đa dạng, thống nhất và giàu bản sắc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến khẳng định: Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dành cho người dân, du khách mà còn là dịp khẳng định vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng con người và phát triển quê hương; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk mới giàu truyền thống, đa dạng bản sắc, năng động, sáng tạo, thân thiện và hiếu khách; từng bước khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh, là nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.