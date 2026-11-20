Tham gia hội thi có 19 thí sinh đến từ Công đoàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia. Ảnh: Phan Tuấn

Tại hội thi, các thí sinh tranh tài ở thể loại đơn ca, thể hiện những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Với chất giọng truyền cảm, phong cách biểu diễn tự tin, nhiều thí sinh đã để lại ấn tượng qua những tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu, kết hợp múa phụ họa sinh động; góp phần tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn cho hội thi.

Một tiết mục tại hội thi. Ảnh: Phan Tuấn

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Lê Thị Bé Túy (Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc); 2 giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thanh Lâm (Công đoàn phường Bình Định) và Hồ Thị Viên (Công đoàn phường An Khê).

Ông Nguyễn Văn Ý - Phó Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (thứ 3 từ phải sang) trao giải nhất cho thí sinh. Ảnh: Phan Tuấn

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các thí sinh.