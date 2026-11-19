Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc năm 2026 diễn ra từ ngày 18-24/11 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm du lịch, nổi bật là Hội thi “Hương sắc trà Long Cốc” và Giải chạy Long Cốc Trail lần thứ nhất. Tuần lễ hứa hẹn sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng chè, cảnh quan thiên nhiên và nâng cao tiềm năng du lịch của địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Cốc, chia sẻ: “Thông qua chuỗi hoạt động trong tuần lễ, chúng tôi mang đến cho người dân và du khách một bức tranh đa sắc về Long Cốc, nơi giao hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa truyền thống và nhịp sống năng động của một vùng quê đang đổi mới".

Ông Nguyễn Xuân Việt phát biểu khai mạc.

Chuỗi hoạt động của tuần lễ còn mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa của đồng bào Mường, Dao, cùng với các hoạt động giới thiệu và trải nghiệm nghề chè, sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực truyền thống. Sự kiện còn là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đơn vị lữ hành gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng, mang đậm bản sắc địa phương.

Cũng trong hôm nay, đồi chè Long Cốc vinh dự là đơn vị đầu tiên của tỉnh được trao chứng nhận điểm du lịch cấp tỉnh kể từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Theo ông Nguyễn Xuân Việt, năm 2026, lượng khách du lịch đến địa phương ước đạt 50.000 lượt, tăng 10 lần so với năm 2025. Cùng với những kết quả đạt được, địa phương cũng đẩy mạnh đã quảng bá hình ảnh du lịch thông qua chiến dịch truyền thông số mang thương hiệu Amazing Long Cốc.

Video Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc năm 2026. Nguồn video: Quỳnh Chi

Bên cạnh các hoạt động tại lễ khai mạc, sự kiện còn bố trí bốn gian trại văn hóa trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tham gia giới thiệu sản phẩm tại gian trại văn hóa, anh Hà Quang Khánh, đại diện cơ sở thịt chua Tư Dũng - Võ Miếu chia sẻ: “Tuần lễ là cơ hội để các hộ kinh doanh quảng bá những sản phẩm đặc trưng của quê hương đến với du khách khắp mọi miền”.

Không chỉ là dịp để phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, sự kiện còn mang đến niềm vui và sự tự hào cho người dân Long Cốc. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân địa phương, không khỏi tự hào khi quê hương ngày càng phát triển và được nhiều du khách biết đến. Bà kỳ vọng sự phát triển của du lịch sẽ tạo thêm điều kiện để người dân mở rộng hoạt động kinh doanh, cải thiện đời sống.

Video đồi chè Long Cốc. Nguồn: Duy Chris

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026 thu hút đông đảo người dân tham dự.

Không gian nơi diễn ra lễ khai mạc.

Gian hàng bán chè tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026.

Chia sẻ về định hướng phát triển của xã Long Cốc, ông Nguyễn Xuân Việt nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc không chỉ dừng lại ở sự sôi nổi trong những ngày diễn ra sự kiện, mà sẽ tạo được những giá trị lâu dài. Chúng tôi hướng tới một mô hình phát triển năng động nhưng phải đảm bảo bền vững, trong đó người dân là chủ thể, văn hóa là nền tảng, thiên nhiên là tài sản”.

Qua đó, địa phương kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng chè Long Cốc, từng bước khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc: