Với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hoá - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, Festival là dịp giới thiệu tiềm năng kinh tế, du lịch và chiều sâu văn hoá của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Những giá trị văn hoá tín ngưỡng được khai thác trong các tour tham quan, trải nghiệm dịp Festival.

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam và khai mạc Festival, diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Chương trình được dàn dựng theo hình thức sân khấu hoá, tái hiện hành trình khai phá vùng đất Cà Mau, đời sống sông nước và những giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ.

Nghệ thuật truyền thống Khmer góp thêm sắc màu cho không gian văn hoá tại Cà Mau.

Những làn điệu đờn ca tài tử, trích đoạn cải lương, hình ảnh áo bà ba, khăn rằn, xuồng ba lá gợi nét đặc trưng của miền quê Nam Bộ. Cùng với đó, văn hoá Kinh, Khmer và Hoa được giới thiệu qua các loại hình nghệ thuật, phong tục, trang phục và sinh hoạt cộng đồng, tạo nên bức tranh văn hoá nhiều sắc thái.

Hình ảnh vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc được giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết, điểm nhấn của Festival là không gian tái hiện đời sống, văn hoá ẩm thực của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Du khách có dịp tìm hiểu phong tục, tập quán, nghệ thuật truyền thống và thưởng thức những món ăn đặc trưng của từng cộng đồng. Các hoạt động liên hoan nghệ thuật làm nổi bật văn hoá từng dân tộc, gồm: liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử; liên hoan múa và độc tấu, hoà tấu nhạc ngũ âm Khmer; liên hoan lân - sư - rồng và đêm hội văn hoá các dân tộc tỉnh Cà Mau.

Trong 2 ngày (20-21/11), không gian văn hoá mở rộng qua chương trình diễu hành đường phố với sự tham gia của 64 xã, phường. Ðây là dịp để các địa phương giới thiệu nét đặc trưng về văn hoá, con người, thành tựu kinh tế - xã hội và những giá trị truyền thống được gìn giữ tại cơ sở.

Nghề gác kèo ong, nét văn hoá đặc trưng của cư dân vùng rừng U Minh được giới thiệu tại không gian trưng bày.

Tại khu vực xung quanh biểu tượng con tôm, không gian trưng bày nghệ thuật “Tôm Cà Mau - Hành trình bứt phá - Khát vọng vươn xa” giới thiệu hình ảnh đất và người Cà Mau, các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng. Qua đó, con tôm được giới thiệu trong mối liên hệ với môi trường sinh thái, phương thức sản xuất và đời sống văn hoá cư dân vùng đất cực Nam.

Các điểm du lịch tại Ðất Mũi lên kế hoạch, thiết kế tour du lịch.

Trước thềm Festival, từ ngày 13-18/11, tỉnh Cà Mau tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian trải nghiệm ẩm thực đặc sản kết hợp trình diễn đờn ca tài tử và dân ca Nam Bộ tại phường Bình Ðông, đưa hình ảnh quê hương Cà Mau đến gần hơn với người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, việc kết hợp quảng bá ẩm thực với trình diễn nghệ thuật truyền thống là hướng khai thác văn hoá phục vụ phát triển du lịch. Trong đó, các mô hình tôm sinh thái, tôm - lúa cần được giới thiệu gắn với bảo vệ hệ sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu. Người dân cần được đặt ở vị trí chủ thể, trực tiếp tham gia bảo tồn, giới thiệu phong tục, ẩm thực và những giá trị văn hoá của cộng đồng.