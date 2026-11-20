Hoàng Thùy Linh, The Magma và Mủn Gỗ hội tụ trong đêm nhạc dưới tán đa cổ thụ

Được tổ chức dưới tán đa hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên Tòa soạn Báo Nhân Dân, Tán Đa Show tiếp tục khai thác sự giao thoa độc đáo giữa không gian di sản và nghệ thuật biểu diễn đương đại.

Mở đầu chương trình là màn trình diễn Flashmob sôi động, tạo nên bầu không khí khuấy động không gian phố đi bộ Hồ Gươm.

Tiếp nối là phần biểu diễn của Lucy Trà My và Nhật Anh, sẽ mang đến những giai điệu tươi sáng, giàu cảm xúc, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về vẻ đẹp Việt Nam.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh là gương mặt nổi bật với hành trình theo đuổi âm nhạc đương đại mang đậm bản sắc dân tộc.

Thông qua cách khai thác các chất liệu dân gian kết hợp với âm nhạc hiện đại, nữ ca sĩ đã tạo nên những sản phẩm nghệ thuật có dấu ấn riêng, góp phần đưa hình ảnh văn hóa Việt tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh được kỳ vọng sẽ mang đến điểm nhấn đặc biệt cho đêm nhạc lần này.

Ban nhạc The Magma mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại cùng những sáng tác giàu cảm xúc. Với phong cách trình diễn phóng khoáng và khả năng kết nối khán giả, ban nhạc hứa hẹn khuấy động không gian Tán Đa Show bằng những giai điệu gần gũi, sôi động.

Trong khi đó, Mủn Gỗ mang màu sắc âm nhạc riêng biệt với những sáng tác khai thác chất liệu văn hóa, âm hưởng dân gian và vẻ đẹp của các vùng miền Việt Nam.

Qua cách thể hiện mới mẻ, ban nhạc góp phần tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa âm nhạc truyền thống và tư duy sáng tạo đương đại.