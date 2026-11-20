Học sinh nghe thuyết minh về các tài liệu chứng minh chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Chạm vào di sản bằng trải nghiệm

Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về lịch sử và nhiều di sản của vùng đất Lâm Đồng; những tấm bản đồ cổ, sắc phong, sắc bằng về chủ quyền biển, đảo được giới thiệu trong chương trình “Hành trình di sản - Kết nối tương lai” tại Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né, từ ngày 13/11 đến nay, đã mang đến cho học sinh vùng biển phía Đông tỉnh một cách tiếp cận mới mẻ về lịch sử, văn hóa.

Mỗi tư liệu là một dấu tích thời gian, làm sáng tỏ quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Qua hệ thống hình ảnh, chú thích và nội dung thuyết minh, những câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng các bằng chứng cụ thể, giúp người xem hiểu thêm về hành trình dựng nước, giữ nước của các thế hệ cha ông.

Trong khuôn khổ triển lãm, Bảo tàng tỉnh còn tổ chức chương trình giáo dục trải nghiệm “Chạm vào di sản - Thử tài làm gốm”. Tại sân trường, nghệ nhân Lâm Hùng Sổi đã trực tiếp hướng dẫn các em từng công đoạn, từ tạo hình đến hoàn thiện sản phẩm. Với cách tiếp cận trực quan, hoạt động hướng đến khơi gợi sự chủ động tìm hiểu của học sinh, giúp các em hiểu hơn về nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm đã được UNESCO ghi danh.

Nghệ nhân Lâm Hùng Sổi hướng dẫn các em học sinh làm gốm

Lần đầu tiếp xúc với đất sét và bàn xoay, nhiều học sinh tỏ ra thích thú. Em Nguyễn Ngọc Trầm - học sinh lớp 12A1 chia sẻ: “Được trải nghiệm làm gốm, em hiểu thêm về giá trị lao động của những người thợ để tạo được một sản phẩm chứa đựng kinh nghiệm, tri thức và nét văn hóa dân gian”.

Đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh

Triển lãm không tổ chức trong không gian trưng bày quen thuộc của bảo tàng mà được đưa trực tiếp đến trường học. Cách làm này tạo điều kiện để học sinh tiếp cận di sản ngay trong môi trường học tập, không còn cảm giác lịch sử là những câu chuyện xa xôi trong sách giáo khoa.

Thầy Trần Đức Chiền - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né đánh giá: “Các hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong đổi mới phương pháp giáo dục. Học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức qua bài giảng mà còn được trực tiếp quan sát, thực hành và tương tác với người làm nghề. Qua đó, các em hiểu rõ hơn giá trị của di sản, văn hóa địa phương, bồi đắp tình yêu và trân trọng những giá trị truyền thống”.

Học sinh xem triển lãm “Hành trình di sản - Kết nối tương lai”

Ông Đoàn Văn Thuận - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: “Thông qua triển lãm, Bảo tàng tỉnh mong muốn mỗi học sinh không chỉ hiểu thêm về lịch sử, văn hóa mà còn hình thành ý thức trách nhiệm đối với di sản. Từ những điều được nhìn thấy, được tìm hiểu sẽ khơi gợi sự tìm tòi, sáng tạo của các em để những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương không bị lãng quên, tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong tương lai”.

Từ những tư liệu lịch sử đến trải nghiệm văn hóa, chuỗi hoạt động do Bảo tàng tỉnh triển khai hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam đang góp phần đổi mới cách thức bảo tồn. Khi di sản được tiếp cận bằng những hình thức sinh động, phù hợp, mỗi thế hệ sẽ có thêm cơ hội hiểu, trân trọng và tiếp nối những giá trị làm nên bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ ngày 18/11 - 5/12, tại Bảo tàng tỉnh (phường Xuân Hương - Đà Lạt) diễn ra triển lãm “Lâm Đồng - Đa sắc màu văn hóa”. Triển lãm chuyên đề “Hành trình gìn giữ di sản văn hóa tỉnh Lâm Đồng” cũng được tổ chức tại phường Đông Gia Nghĩa từ ngày 18 - 25/11. Đặc biệt, ngày 24/11, các điểm tham quan, nhà trưng bày và di tích do Bảo tàng tỉnh quản lý sẽ miễn phí vé vào cửa cho Nhân dân và du khách.