Nằm ngay giữa những tuyến đường đông đúc, công viên Lê Thị Riêng rộng khoảng 8 ha với nhiều hàng cây, thảm cỏ và những khoảng không gian thoáng đãng. Từ tờ mờ sáng, nơi đây đã nhộn nhịp bước chân người dân tập thể dục, đi bộ, hít thở không khí trong lành. Khi chiều xuống, công viên lại trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của các bạn trẻ, nhiều gia đình và người lớn tuổi. Ðây không chỉ là nơi vui chơi, công viên còn góp phần tạo nên không gian xanh giữa khu vực đô thị đông dân cư. Dưới những tán cây xanh, người ta có thể bắt gặp những nhóm bạn trẻ vui đùa, trò chuyện, hay những người muốn tìm góc yên tĩnh để đọc sách, nghỉ ngơi.

Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng, điểm đến quen thuộc của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ nước trong khuôn viên công viên tạo điểm nhấn xanh mát giữa lòng đô thị.

Tại đây, trước năm 1975, khu đất thuộc Nghĩa địa Ðô Thành (còn được gọi là nghĩa địa Chí Hoà - Chợ Quán). Công viên được khánh thành vào ngày 19/3/1988 và mang tên Lê Thị Riêng (nguyên cán bộ phụ trách Ban Phụ vận Khu uỷ Sài Gòn - Gia Ðịnh, bà Lê Thị Riêng cùng một số cán bộ cách mạng bị địch đưa lên chiếc xe chở tù đến bốt Bà Hoà (Chợ Lớn) để thủ tiêu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà dùng thân mình che đạn cho đồng đội là nữ biệt động Phùng Ngọc Anh). Sau khi được cải tạo, nơi này có thêm hồ nước, trồng thêm nhiều cây xanh, xây dựng nhà truyền thống và các bia tưởng niệm...

Không gian xanh bên hồ nước thoáng mát, yên bình.

Ít ai nghĩ rằng, dưới không gian xanh mát này lại lưu giữ những dấu tích của một giai đoạn lịch sử. Từ ngày 23/6/2026, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ðội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Ðội K74) triển khai tìm kiếm tại khuôn viên công viên. Ðến hết ngày 13/11, các lực lượng đã tìm thấy, quy tập 1.018 hài cốt liệt sĩ, trong đó 371 bộ có di vật kèm theo. Các hài cốt, di vật được xử lý theo quy trình chuyên môn, phục vụ công tác xác minh, nhận diện và các bước tiếp theo liên quan đến danh tính liệt sĩ.

Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng với không gian xanh mát, nhiều khu vui chơi, giải trí và thiết bị tập luyện thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn, rèn luyện sức khoẻ của người dân.

Hiện nay, Công viên Lê Thị Riêng vẫn là khoảng xanh quen thuộc của người dân giữa lòng thành phố. Theo kế hoạch vừa được Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, Công viên Lê Thị Riêng sẽ được cải tạo, chỉnh trang thành công viên tưởng niệm, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 27/7/2027, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Khi đó, nơi đây không chỉ là không gian xanh phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của người dân, mà còn là nơi tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.