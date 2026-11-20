Xã Đông Khánh Sơn là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung thu hút đầu tư, phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thế mạnh nông nghiệp… nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng

Xã Đông Khánh Sơn là địa phương gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc Raglai, với các nghi lễ, phong tục, tập quán đặc sắc như: Lễ bỏ mả, lễ ăn đầu lúa mới, lễ tạ ơn… Cùng với đó là những loại hình văn nghệ dân gian, các làn điệu sử thi, dân ca, dân vũ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống như đàn chapi, mã la... và các nghề thủ công truyền thống. Du khách khi đến xã Đông Khánh Sơn còn ấn tượng với điều kiện khí hậu quanh năm mát mẻ, môi trường sinh thái rừng đa dạng, nguồn tài nguyên du lịch còn nguyên sơ. Thời gian gần đây, xã Đông Khánh Sơn còn được biết đến là điểm săn mây yêu thích của nhiều du khách. Trên địa bàn xã cũng có nhiều sản vật thu hút du khách với các loại trái cây ngon nức tiếng như: Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm...

Du khách trải nghiệm đánh đàn đá trong Không gian Văn hóa - Chợ phiên Đông Khánh Sơn được tổ chức giữa tháng 8-2026.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Khánh Sơn, mới đây, UBND xã đã có kế hoạch phát triển du lịch theo hướng bền vững, có bản sắc, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế nông thôn. Địa phương đã rà soát các địa điểm có cảnh quan thiên nhiên đẹp, khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, vùng sản xuất nông nghiệp, vườn cây ăn quả, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và những giá trị văn hóa truyền thống… Trên cơ sở đó sẽ từng bước xây dựng, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với lợi thế của địa phương, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nông nghiệp và văn hóa bản địa.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Để phát triển du lịch, địa phương sẽ tập trung bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, phong tục, tập quán, lễ hội, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực và các nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phục dựng, duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với quảng bá hình ảnh địa phương.

Chính quyền xã Đông Khánh Sơn chú trọng thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với tham quan, trải nghiệm, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; vận động các hộ sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng. Trong đó, khuyến khích phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm thủ công truyền thống và các mặt hàng đặc sản địa phương để làm quà tặng phục vụ khách tham quan, du lịch.

Bên cạnh các giải pháp về phát triển du lịch gắn với với phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thế mạnh nông nghiệp, nông thôn, địa phương sẽ tập trung rà soát tất cả địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn, từ đó phát triển các điểm du lịch, sản phẩm du lịch phù hợp. Đồng thời, tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng và xây dựng cảnh quan môi trường phục vụ du lịch; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đặc biệt, địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá hình ảnh du lịch địa phương; tăng cường liên kết, huy động nguồn lực để phát triển du lịch nhanh và bền vững…

Theo bà Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Khánh Sơn, địa phương sẽ tận dụng tối đa các nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối, cải thiện hạ tầng dịch vụ du lịch. Xã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát triển cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống để đáp ứng tốt nhu cầu của du khách khi đến với địa phương… Để hoàn thành mục tiêu phát triển du lịch, địa phương cũng mong muốn UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm hỗ trợ trong công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư đến Đông Khánh Sơn đầu tư các dự án phát triển du lịch đã được quy hoạch. Từ đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.