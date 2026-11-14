Cầu Tứ Liên đúc dầm cầu dẫn phía nội đô

Ngày 19/5/2025, TP Hà Nội tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu với chiều dài 5,15 km, tổng đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Sau hơn 1 năm khởi công, khu vực nút giao Âu Cơ - Nghi Tàm bắt chuẩn bị đúc dầm.

Điểm đầu dự án nối với đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ; điểm cuối nối với đường Trường Sa, huyện Đông Anh. Trong đó cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m); đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m; nút giao với đường Nghi Tàm và nút giao với đường Trường Sa, hầm chui và công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong ảnh: Các nhánh kết nối cầu Tứ Liên từ đường Âu Cơ, Nghi Tàm đang thi công.

Cầu Tứ Liên đi qua chính giữa ngõ 310 Nghi Tàm, sau nhiều tháng GPMB, khu vực này đã thay đổi hoàn toàn.

Việc chuẩn bị đúc dầm bê tông nhánh dẫn đánh dấu bước tiến mới của dự án sau nhiều tháng thi công.

Hiện, khu vực đường Nghi Tàm đang triển khai thử tải, cốt pha và kết cấu thép.

Hiện, bên phía phường Hồng Hà, khu vực ngõ 310 Nghi Tàm vẫn còn nhà dân chưa GPMB.

Đây là ngôi nhà có vị trí cạnh hố móng, gây ảnh hưởng đến thi công.

Về tổng thể, các trụ cầu dẫn khu vực ngõ 310 Nghi Tàm đã cơ bản thi công gần xong cọc khoan nhồi.

Hình ảnh ngõ 310 Nghi Tàm từng ầm uất nhà dân giờ thành đại công trường.

Trên địa bàn phường Hồng Hà, khu vực bãi sông hiện cũng đã hoàn thành nhiều trụ cầu dẫn.