Ấn tượng đầu tiên là tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm của Quốc hội. Chương trình kỳ họp bao quát nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, tài chính, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và những vấn đề thiết thực của đời sống nhân dân. Mỗi nội dung đều đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Khối lượng công việc lớn, thời gian có hạn, các phiên họp diễn ra với tinh thần tập trung cao. Các đại biểu chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến, tranh luận và đề xuất những giải pháp, điều luật cụ thể. Nhiều phiên thảo luận kéo dài với hàng chục đại biểu đăng ký phát biểu. Không khí nghị trường thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm và mong muốn đóng góp trí tuệ vào những quyết sách chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Lâm Hiển

Các ý kiến thảo luận không chỉ dừng lại ở việc đánh giá sự cần thiết ban hành luật, mà ngày càng đi sâu phân tích những vấn đề thực tiễn, chỉ ra bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và đề xuất phương án hoàn thiện chính sách. Các cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra cũng thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm.

Dấu ấn nổi bật thứ hai là chất lượng hoạt động lập pháp và khối lượng các quyết sách được Quốc hội xem xét, thông qua, thể hiện nỗ lực rất lớn của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển đất nước. Qua các phiên thảo luận cho thấy yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật ngày càng rõ nét. Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý nhà nước mà còn phải tạo lập môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong xã hội. Mỗi đạo luật đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, giải quyết vấn đề thực tiễn và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Quang Khánh

Đối với cá nhân tôi, quá trình tham gia nghiên cứu, thảo luận và góp ý các dự án luật cũng là dịp để tiếp cận sâu hơn những vấn đề của đất nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ chính sách đầu tư, phát triển doanh nghiệp, giao dịch hàng hóa phái sinh đến an ninh dữ liệu, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ trẻ em, an ninh quốc gia và chuyển đổi số, mỗi nội dung đều cho thấy sự gắn bó chặt chẽ giữa công tác lập pháp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Ấn tượng thứ ba là không khí thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và có chiều sâu. Tại nghị trường, các đại biểu tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, phản ánh thực tiễn của từng ngành, từng địa phương và những tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Có những vấn đề còn ý kiến khác nhau, nhưng chính sự trao đổi, tranh luận sôi nổi trên tinh thần xây dựng đã góp phần làm sáng tỏ những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Tôi đặc biệt đánh giá cao những ý kiến phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, có căn cứ thực tiễn và đề xuất giải pháp cụ thể.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục là điểm nhấn quan trọng của kỳ họp. Việc 5 Bộ trưởng trực tiếp trả lời chất vấn, cùng với sự tham gia trả lời của Thủ tướng Chính phủ và 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của Chính phủ trước Quốc hội và cử tri cả nước. Các câu hỏi tập trung vào những khó khăn, bất cập và yêu cầu cấp thiết trong quản lý, điều hành. Nhiều đại biểu chất vấn thẳng thắn, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Các thành viên Chính phủ trực tiếp giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc phạm vi quản lý, đồng thời đưa ra các cam kết và định hướng thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Cử tri mong muốn những cam kết của các Bộ trưởng, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng được triển khai quyết liệt, đồng bộ, tạo ra kết quả thực chất trong quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những năm tới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Quốc hội tiếp tục giám sát việc thực hiện các cam kết sau chất vấn.

Một dấu ấn đặc biệt của kỳ họp là sự kiện Quốc hội đón Chủ tịch Hội đồng liên bang, Quốc hội Liên bang Nga đến thăm và phát biểu tại Hội trường Diên Hồng. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao sâu sắc, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong quan hệ quốc tế. Trong không khí trang trọng của Hội trường Quốc hội, sự hiện diện và phát biểu của người đứng đầu Hội đồng liên bang và cơ quan lập pháp Liên bang Nga để lại ấn tượng về tình hữu nghị, sự tôn trọng và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước. Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại quan trọng của Quốc hội mà còn góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại hội trường Diên Hồng. Ảnh: Phạm Thắng

Nhìn lại kỳ họp, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội. Đối với tôi, điều đọng lại sâu sắc nhất sau kỳ họp chính là hình ảnh Quốc hội làm việc nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và hành động vì lợi ích của đất nước, của nhân dân. Những phiên thảo luận sôi nổi, những cuộc chất vấn thẳng thắn, biểu quyết đầy trách nhiệm và những hoạt động đối ngoại nghị viện trang trọng đã tạo nên dấu ấn của một kỳ họp có khối lượng công việc lớn, chất lượng và hiệu quả.

Tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, đoàn kết và quyết tâm hành động, những quyết sách được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Hai sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh, bền vững, tiếp tục mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.