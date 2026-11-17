Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất là một trong những công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương

Quyết định nêu rõ, tổ chức lại Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng (Ban Chỉ đạo) trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải; Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt; Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân và kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Thành phần Ban Chỉ đạo

Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Quốc phòng, Nội vụ; lãnh đạo các cơ quan: Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn: Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Điện lực Việt Nam; Đường sắt Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án thuộc Ban Chỉ đạo đi qua.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ: Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; chỉ đạo, phối hợp để đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng, bao gồm các công việc sau đây:

Tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai các dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện các dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đôn đốc cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư công trình, dự án trong việc thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt của các dự án để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Chỉ đạo và đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 và các chương trình liên quan đến lĩnh vực Công Thương và Xây dựng.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện các dự án.

Ban Chỉ đạo quyết định bổ sung công trình trọng điểm vào danh mục trên trong trường hợp cần thiết để chỉ đạo.

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

Các Bộ Xây dựng, Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban Chỉ đạo ký ban hành; giúp Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị tài liệu, báo cáo các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Văn phòng Chính phủ thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo để rà soát, điều phối kế hoạch, chương trình công tác, các tài liệu, báo cáo phục vụ các kỳ họp và các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo do cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng, đề xuất. Thành viên Tổ giúp việc là Lãnh đạo cấp Vụ, chuyên viên, cán bộ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, cơ quan, đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định biệt phái, trưng tập sử dụng theo quy định.

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC BAN CHỈ ĐẠO CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG VÀ XÂY DỰNG.