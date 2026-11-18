Bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ sáng 18/11/2026, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến khu vực Trung Trung Bộ. Từ chiều tối và đêm 18/11/2026, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11/2026, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Mưa dông ở nhiều khu vực có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Hiện nay (18/11/2026), bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Bắc Bộ có mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ lúc 01 giờ phổ biến từ 22-26 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh

Trên đất liền

Sáng 18/11/2026: ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ.

Trưa và chiều 18/11/2026: ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến khu vực Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11/2026: không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió: trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm 18/11/2026: Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 19/11/2026: Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh

Vùng núi và trung du Bắc Bộ: phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: phổ biến 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội

Khoảng trưa và chiều 18/11/2026, Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11/2026 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 18/11/2026 trời chuyển rét.

Trên biển

Vịnh Bắc Bộ (từ trưa và chiều 18/11/2026): gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11/2026: vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11/2026: khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động có thể xảy ra

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Khuyến cáo

Tàu thuyền hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi cần theo dõi sát bản tin, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn.

Người dân ở vùng núi, nơi có sườn dốc và gần sông, suối nhỏ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất khi có mưa lớn.

Hạn chế ra ngoài khi có dông; đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chủ động chống rét cho người, vật nuôi và cây trồng khi trời chuyển rét, đặc biệt ở vùng núi có nơi rét đậm.

Thời gian phát tin

Tin phát lúc 03h30 ngày 18/11/2026. Bản tin tiếp theo được ban hành lúc 09h30 ngày 18/11/2026.