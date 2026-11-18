Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có cuộc trao đổi song phương với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres - Ảnh: BNG

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ trân trọng, đánh giá cao những đóng góp và dấu ấn của ông António Guterres trong hai nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đồng thời cảm ơn ông về tình cảm và sự đồng hành Tổng Thư ký đã dành cho Việt Nam thời gian qua.

Thủ tướng khẳng định Liên Hợp Quốc là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam và đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (1977-2027), tương xứng với tầm vóc quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Tổng Thư ký António Guterres bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển của Việt Nam và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tổng Thư ký hoan nghênh vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và khu vực, cũng như những đóng góp ngày càng chủ động, thực chất của Việt Nam cho hòa bình, ổn định và hợp tác./.